BOLLETTINIAMOCI - OGGI 6.902 NUOVI CASI E 22 MORTI, IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE AL 2,3% (IERI 2,7%) CON 293.863 TAMPONI - IL TREND DELLA CURVA È IN SALITA MA MOLTO LENTA - RICOVERI: +84, TERAPIE INTENSIVE: +11 - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 71,2 MILIONI. I CITTADINI CHE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE SONO PIÙ DI 34,1 MILIONI (63,29% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)

Paola Caruso per "www.corriere.it"

Sono 6.902 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.599, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.390.684 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 22 (ieri sono stati 24), per un totale di 128.209 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.153.940 e 3.025 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 2.936). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 108.535, pari a 3.850 in più rispetto a ieri (+3.639 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 293.863, ovvero 49.206 in più rispetto a ieri quando erano stati 244.657. Mentre il tasso di positività è 2,3% (l’approssimazione di 2.34%); ieri era 2,7%. Qui la mappa del contagio in Italia.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, per effetto di tanti tamponi, 49 mila più di venerdì. Dal confronto con lo scorso sabato (31 luglio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +6.513 casi con un tasso di positività del 2,4%, si vede che il trend della curva è in salita ma molto lenta: oggi infatti ci sono più infezioni del 31 luglio, ma con una percentuale poco diversa, ossia 2,3% contro 2,4% di sabato scorso. Siamo comunque sotto 7 mila oggi, con un picco di +7.230 casi il 5 agosto.

«Abbiamo limitato i danni rispetto ad altri Paesi», ha spiegato Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute. Che ha puntualizzato: «Il messaggio è di mantenere i corretti comportamenti e vedremo gli effetti dell’uso del green pass».

Il sistema sanitario

Aumentano ancora le degenze. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +84 (ieri +40), per un totale di 2.533 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +11 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri +9), portando il totale dei malati più gravi a 288, con 29 ingressi in rianimazione (ieri 32).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 71,2 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 34,1 milioni (63,29% della popolazione over 12). Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 857.423: +756 casi (ieri +664)

Veneto 441.102: +682 casi (ieri +564)

Campania 434.297: +610 casi (ieri +526)

Emilia-Romagna 398.403: +685 casi (ieri +717)

Piemonte 367.227: +170 casi (ieri +236)

Lazio 362.414: +638 casi (ieri +762)

Puglia 257.548: +360 casi (ieri +241)

Toscana 256.431: +714 casi (ieri +734)

Sicilia 247.816: +776 casi (ieri +789)

Friuli-Venezia Giulia 108.657: +111 casi (ieri +104)

Marche 106.724: +221 casi (ieri +217)

Liguria 106.251: +143 casi (ieri +166)

Abruzzo 76.761: +83 casi (ieri +85)

P. A. Bolzano 73.946: +28 casi (ieri +27)

Calabria 72.059: +238 casi (ieri +235)

Sardegna 64.351: +414 casi (ieri +312)

Umbria 59.139: +142 casi (ieri +137)

P. A. Trento 46.594: +44 casi (ieri +22)

Basilicata 27.714: +67 casi (ieri +37)

Molise 13.987: +9 casi (ieri +16)

Valle d’Aosta 11.840: +11 casi (ieri +8)