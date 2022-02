BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 28.630 NUOVI CASI (IERI 51.959) E 281 MORTI (IERI 191), CON 283.891 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 10% - IL DATO DEI CONTAGI DI OGGI È IL PIÙ BASSO DI TUTTO IL 2022 E PER TROVARE UN DATO MINORE BISOGNA TORNARE AL 26 DICEMBRE 2021 – CONTINUA IL CALO DEI RICOVERI, SIA QUELLI ORDINARI (10 IN MENO RISPETTO A IERI), SIA QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA (17 IN MENO SU IERI)…

Silvia Morosi per www.corriere.it

bollettino 14 febbraio 2022

Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Sono 28.630 i nuovi casi di coronavirus nel nostro Paese (ieri sono stati 51.959). I nuovi casi sono 28.630, contro i 51.959 di ieri ma soprattutto i 41.247 di lunedì scorso: una riduzione su base settimanale del 31%.

Si tratta del più basso numero di contagi finora nel 2022: per trovare un dato più basso occorre risalire al 26 dicembre 2021 (quando vi furono 24.883 casi). Sale, così, ad almeno 12.134.451 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 281 (ieri sono stati 191), per un totale di 151.296 vittime da febbraio 2020.

tampone fai da te 7

I tamponi e il tasso di positività

Sono 283.891 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 10% (approssimazione dal 10,08%) , in calo rispetto all’11,2% di ieri.

La situazione sanitaria

ospedali covid 5

Sono invece 1.173 i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 63. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.050 (-10 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 1.590.615, in calo di 48.058 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.296. I dimessi e i guariti sono 10.392.540, con un aumento di 76.553 rispetto a ieri.

vaccino

La campagna di vaccinazione

Sono 132.099.697 le dosi di vaccino contro somministrate finora in Italia, il 99,1% di quelle consegnate, pari a 133.298.075. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 47.847.550, pari all’88,59% della popolazione over 12. È quanto emerge dal bollettino sull’andamento della campagna di vaccinazione, aggiornato alle 06.25 di oggi. Sono state, poi, somministrate 36.180.861 dosi addizionali/richiamo («booster»), l’85,09% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi.

vaccino 1

Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 49.194.464 persone (il 91,08% degli over 12). Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11 anni, il totale con almeno una dose ammonta a 1.318.068 (il 36,05%), mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 898.338 (il 24,57%).

Il punto sulla Lombardia

Con 28.275 tamponi effettuati è di 1.982 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia, con un tasso di positività in calo al 7% (ieri era all’8,2%). Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle intensive (-8) che nei reparti (-21). Sono 77 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 38.076. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 661 casi (di cui 296 in città), a Bergamo 150, a Brescia 313, a Como 131, a Cremona 58, a Lecco 32, a Lodi 30, a Mantova 67, a Monza e Brianza 154, a Pavia 119, a Sondrio 16 e a Varese 180.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 2.264.326: +1.982 casi (ieri +5.247)

Veneto 1.269.475: +2.145 casi (ieri +4.491)

Campania 1.142.878: +3.035 casi (ieri +5.615)

Emilia-Romagna 1.147.265: +2.695 casi (ieri +4.401)

Piemonte 946.061: +2.497 casi (ieri +2.145)

Lazio 1.001.245: +3.659 casi (ieri +5.946)

Toscana 816.725: +1.680 casi (ieri +3.337)

Sicilia 716.292: +2.524 casi (ieri +5.062)

Puglia 681.474: +2.238 casi (ieri +3.898)

Liguria 328.861: +543 casi (ieri +1.214)

Friuli-Venezia Giulia 296.858: +458 casi (ieri +1.089)

Marche 304.003: +1.024 casi (ieri +2.153)

Abruzzo244.402: +725 casi (ieri +1.496)

Calabria 193.079: +904 casi (ieri +1.359)

P. A. Bolzano 179.285: +441 casi (ieri +558)

Umbria 172.909: +375 casi (ieri +910)

Sardegna 153.951: +993 casi (ieri +1.579)

P. A. Trento 134.050: +225 casi (ieri +450)

Basilicata 75.372: +325 casi (ieri +496)

Molise 35.176: +153 casi (ieri +445)

Valle d’Aosta 30.764: + 9 casi (ieri +68)