BOLLETTINIAMOCI! - OGGI I NUOVI CASI CALANO UN PO': SONO 80.653 NUOVI CASI, CON LO STESSO NUMERO DI MORTI DI IERI, 157. I TAMPONI PROCESSATI SONO 366.000 E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 22% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SCENDONO DI 53 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA RESTANO INVIARIATI - LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CONTAGIATI È LA LOMBARDIA, SEGUITA DA CAMPANIA, VENETO E LAZIO…

Chiara Barison per www.corriere.it

bollettino 21 luglio 2022

Sono 80.653 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 86.067). Sale così ad almeno 20.467.349il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 157 (ieri 157), per un totale di 170.527 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 18.841.001 e 84.933 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 80.209). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.455.821, pari a -3.555 rispetto a ieri (-1.454 il giorno prima).

tampone fai da te 4

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 366.000, ovvero 14.121 in meno rispetto a ieri, quando erano stati 380.121. Il tasso di positività è al 22%; ieri era 22,6%.

È la Lombardia ad avere il maggior numero di nuovi contagiati (+10.846 casi). Seguono Campania (+8.239), Veneto (+8.490) e Lazio (+6.833).

Il sistema sanitario

ospedali covid 10

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -53 (ieri +62), per un totale di 10.984 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono invariati (ieri -3) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 410 malati gravi (come ieri), con 40 ingressi in rianimazione (ieri 42).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +10.846 casi (ieri +11.218)

Campania: +8.239 casi (ieri +9.112)

Veneto: +8.490 casi (ieri +9.234)

Lazio: +6.833 casi (ieri +7.152)

Emilia-Romagna: +6.487 casi (ieri +7.503)

Sicilia: +5.911 casi (ieri +6.236)

Piemonte: +4.734 casi (ieri +4.987)

Puglia: +5.993 casi (ieri +6.205)

Toscana: +4.121 casi (ieri +4.259)

Marche: +2.672 casi (ieri +2.520)

Liguria: +2.048 casi (ieri +2.189)

Abruzzo: +2.672 casi (ieri +2.591)

Calabria: +3.020 casi (ieri +3.086)

Friuli Venezia Giulia: +1.983 casi (ieri +2.292)

Sardegna: +2.197 casi (ieri +2.659)

Umbria: +1.612 casi (ieri +1.690)

P. A. Bolzano: +734 casi (ieri +861)

P. A. Trento: +703 casi (ieri +830)

Basilicata: +847 casi (ieri +813)

Molise: +358 casi (ieri +425)

Valle d’Aosta: +153 casi (ieri +205)