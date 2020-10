6 ott 2020 18:02

BOLLETTINIAMOCI - OGGI I TAMPONI TORNANO SU NUMERI ACCETTABILI (99MILA) MA I NUOVI CONTAGI PER FORTUNA RIMANGONO ANCORA SOTTO QUOTA 3MILA: I POSITIVI IN PIÙ DI IERI SONO 2.677, CON 16 MORTI. CALANO I RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA – I DATI PER REGIONE: IN CAMPANIA 395 NUOVI POSITIVI, IN LOMBARDIA 350 E NEL LAZIO 275