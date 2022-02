CRESCE IL PIL E RICRESCE IL PELO! - BARBARA COSTA: “NEL MONDO DEL PORNO È IN ATTO UNA RINASCITA DEL CESPUGLIO: SEMPRE PIÙ ATTRICI NON PRESENTANO PIÙ UNA 'COMPAGNA DI LAVORO' TOTALMENTE DEPILATA, SE NON LE LABBRA INTIME PER REGALARE NITIDI 'INTERNI' ALLE TELECAMERE, E IL RESTO NO, IL RESTO STA LÌ, INTATTO, COME MAMMA L’HA FATTA" - "GLI UOMINI NON CI PENSANO PERCHÉ È INSCALFIBILE FUORI E DENTRO IL PORNO LA CONVINZIONE CHE UN PENE RASATO SEMBRI PIÙ GROSSO, MA SULLE DONNE…”