BOLLETTINIAMOCI: NELLE ULTIME 24 ORE 3.351 NUOVI CASI E 83 MORTI, IN DIMINUZIONE RISPETTO A IERI - IL TASSO DI POSITIVITA' E' ALL'1,3% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE I 33,5 MILIONI - I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE SONO 11,5 MILIONI, IL 19,4% DELLA POPOLAZIONE

Annalisa Grandi per il Corriere.it

Sono 3.351 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +3738). Sale così ad almeno 4.213.055 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 83 (ieri sono stati +126), per un totale di 126.002 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.845.087 e 7.569 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +10.534). Gli attuali positivi - i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto 241.966, pari a -4.304 rispetto a ieri (-6.923 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 247.330, ieri erano stati 249.911. Mentre il tasso di positività è 1,3%: ieri era 1,5%.

Le vittime

Diminuiscono le vittime: sono 83 contro le 126 di ieri. Cinque tra regioni e province fanno registrare zero decessi: Marche, Molise, Valle d’Aosta e le province di Trento e Bolzano.

Il sistema sanitario

Sempre in calo le degenze, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono 392 in meno (ieri -515), per un totale di 6.800 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono 47 in meno (ieri -64), portando il totale dei malati più gravi a 1.095, con 29 nuovi ingressi in rianimazione (ieri +41 ).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 33,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 11,5 milioni (19,4% della popolazione). Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 834.527: +620 casi (ieri +661) con 44.888 tamponi

Veneto 423.117: +198 casi (ieri +189) con 31.000 tamponi

Campania 418.600: +331 casi (ieri +477) con 15.961 tamponi

Emilia-Romagna 383.503: +224 casi (ieri +258) con 21.742 tamponi

Piemonte 359.915: +149 casi (ieri +279 ) con 18.009 tamponi

Lazio 341.494: +307 casi (ieri +296 ) con 26.281 tamponi

Puglia 250.187 : +269 casi (ieri +250) con 7.686 tamponi

Toscana 241.012: +200 casi (ieri +301) con 19.685 tamponi

Sicilia 225.503 : +385 casi (ieri +418) con 15.094 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 106.964 : +76 casi (ieri +21 ) con 7.668 tamponi

Liguria 102.667: +82 casi (ieri +67 ) con 6.531 tamponi

Marche 102.551: +83 casi (ieri +103) con 3.895 tamponi

Abruzzo 73.972: +55 casi (ieri +43) con 4.553 tamponi

P. A. Bolzano 72.844: +41 casi (ieri +49) con 7.637 tamponi

Calabria 66.736 : +177 casi (ieri +105) con 3.229 tamponi

Sardegna 56.613: +22 casi (ieri +52) con 2.276 tamponi

Umbria 56.314: +26 casi (ieri +63) con 6.496 tamponi

P. A. Trento 45.389: +36 casi (ieri +40) con 2.753 tamponi

Basilicata 26.291: +46 casi (ieri +57) con 1.123 tamponi

Molise 13.579: +2 casi (ieri +5) con 385 tamponi

Valle d’Aosta 11.567: +22 casi (ieri +4) con 438 tamponi

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 33.593: +13 decessi (ieri +29)

Veneto 11.558: +7 decessi (ieri +5)

Campania 7.190: +7 decessi (ieri +15)

Emilia-Romagna 13.180: +6 decessi (ieri +4)

Piemonte 11.623: +3 decessi (ieri +7)

Lazio 8.165: +10 decessi (ieri +11)

Puglia 6.493: +7 decessi (ieri +10)

Toscana 6.698: +9 decessi (ieri +16)

Sicilia 5.814: +7 decessi (ieri +9)

Friuli-Venezia Giulia 3.787: +2 decesso (ieri +1)

Liguria 4.318 +1 decesso (ieri +1)

Marche 3.012: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Abruzzo 2.480: +2 decessi (ieri +3)

P. A. Bolzano 1.175 x: nessun nuovo decesso per il quinto giorno di fila

Calabria 1.164: +2 decessi (ieri +5)

Sardegna 1.460: +1 decessi (ieri +3)

Umbria 1.400: +3 decessi (ieri +4)

P. A. Trento1.354: nessun nuovo decesso per il decimo giorno di fila

Basilicata 578: +3 decessi (ieri +2)

Molise 489: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila

Valle d’Aosta 472: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila