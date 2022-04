BOLLETTINIAMOCI! - IL VIRUS CONTINUA A CORRERE FORTE, MA CI SONO DEI SEGNALI DI SPERANZA: OGGI 69.204 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 87.940) E 131 MORTI (IERI 186), CON 441.526 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE CONTINUA A SCENDERE (OGGI AL 15,7%) - I POSTI LETTO NEI REPARTI COVID ORDINARI SCENDONO DI 79 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 12 IN MENO DI IERI - LE REGIONI CON PIÙ CASI GIORNALIERI SONO LOMBARDIA, CAMPANIA E VENETO…

BOLLETTINO 28 APRILE 2022

Silvia Morosi per www.corriere.it

Sono 69.204 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 87.940). Sale così ad almeno 16.349.788 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 131 (ieri 186), per un totale di 163.244 vittime da febbraio 2020 . A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (8.634), Campania (7.313) e Veneto (6.948).

tamponi

Il tasso di positività

Sono 441.526 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 554.526. Il tasso di positività è al 15,7%, in lieve calo rispetto al 15,8% di ieri.

ospedali covid 10

La situazione sanitaria

Sono 382 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 12 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 46. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.076, ovvero 79 in meno rispetto a ieri.

ospedali covid 9

La situazione in Lombardia

Sono 8.634 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia . A fronte di 65.725 tamponi effettuati, il tasso di positività si attesta al 13,1%. Stabili i ricoverati in terapia intensiva (35), mentre salgono a 1.261 quelli nei reparti ordinari (+10). I nuovi decessi sono 9 totale, per un totale di 39.889 da inizio pandemia. Di seguito i nuovi casi per provincia: Milano: 2.635 di cui 1.057 a Milano città; Bergamo: 723; Brescia: 1.053; Como: 558; Cremona: 242; Lecco: 362; Lodi: 193; Mantova: 403; Monza e Brianza: 731; Pavia: 506; Sondrio: 178; Varese: 787.

La campagna di vaccinazione

vaccino

Sono 136.711.197 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate finora in Italia, il 96,3% di quelle consegnate, pari a 141.900.523. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 48.596.256 pari al 90,01% della popolazione over 12. È quanto emerge dal bollettino sull’andamento della campagna di vaccinazione a cura della presidenza del Consiglio, del ministero della Salute e della struttura commissariale per l’emergenza sanitaria, aggiornato alle 06.15 di oggi.

vaccino 1

Sono state, poi, somministrate 39.304.011 dosi addizionali/richiamo («booster»), l’84,17% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 49.375.336 persone, pari al 91,45% della popolazione over 12. Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11 anni, il totale con almeno una dose ammonta a 1.383.254 (il 37,83% della popolazione under 12) mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 1.253.497 (il 34,29%).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: + 8.634 casi (ieri +13.110)

Veneto: +9.948 casi (ieri +9.666)

Campania: +7.313 casi (ieri +10.785)

Lazio: +6.351 casi (ieri +8.692)

Emilia-Romagna: + 6.011 casi (ieri +2.972)

Piemonte: +3.718 casi (ieri +5.973)

Sicilia: +4.106 asi (ieri +6.550)

Toscana: +3.763 casi (ieri +5.653)

Puglia: +4.293 casi (ieri +8.030)

Marche: +1.963 casi (ieri +2.854)

Liguria: +1.433 casi (ieri +2.076)

Abruzzo: +5.385 casi (ieri dato non fornito*)

Friuli-Venezia Giulia: +1.303 casi (ieri +1.533)

Calabria: +2.063 casi (ieri +3.057)

Sardegna: +2.028 casi (ieri +2.86)

Umbria: +1.628 casi (ieri +1.127)

P. A. Bolzano: +380 casi (ieri +673)

P. A. Trento: +459 casi (ieri +576)

Basilicata: +785 casi (ieri +1.127)

Molise: +549 casi (ieri +489)

Valle d’Aosta: +91 casi (ieri +135)