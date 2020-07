IL BOLLETTINO (ANTICIPATO) - MA QUANTO DURA ‘STO PLATEAU? ALTRI 193 NUOVI CASI OGGI, IN AUMENTO RISPETTO A IERI. MA CI SONO DUE BUONE NOTIZIE. I MORTI SONO 15, LA METÀ DI IERI. E A BERGAMO LA TERAPIA INTENSIVA DELL’OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII È LIBERA DAL COVID-19, A 137 GIORNI DAL RICOVERO DEL PRIMO PAZIENTE

1 – Coronavirus, terapia intensiva ospedale Bergamo libera dal Covid

(LaPresse) - La terapia intensiva del Papa Giovanni XXIII di Bergamo è libera dal Covid-19. "La tanto attesa notizia arriva dopo 137 giorni dal ricovero del primo paziente (domenica 23 febbraio)", segnala l'Asst Papa Giovanni XXIII della città orobica. Restano ricoverati alcuni pazienti colpiti dal virus, ma ormai negativizzati.

La terapia intensiva Covid-free all'ospedale Papa Giovanni III - prosegue la nota - è stata simbolicamente celebrata dal direttore generale Maria Beatrice Stasi, con il direttore sanitario Fabio Pezzoli e il direttore del dipartimento di Emergenza urgenza e area critica Luca Lorini (al centro), alla presenza di una rappresentanza degli operatori delle terapie intensive. In ricordo delle vittime si è rispettato qualche istante di silenzio. Poi, quasi a stemperare la tensione, è partito - si legge ancora nella nota - un applauso per il risultato raggiunto.

Un traguardo che arriva grazie all'impegno dei circa 400 operatori che lavorano nelle terapie intensive del Papa Giovanni, tra medici, infermieri, operatori di supporto e personale delle pulizie. Nei giorni più critici della pandemia, l'ospedale di Bergamo era arrivato a ospitare oltre cento pazienti intubati.

2 – Coronavirus in Italia, il bollettino dell’8 luglio: 242.149 casi positivi e 34.914 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 242.149 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+193, +0,1%, ieri +138). Di queste, 34.914 sono decedute (+15; ieri +30) e 193.640 (+825, +0,4%; ieri +574) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 13.595 (-647, -4,5%; ieri -467; il conto sale a 242.149 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 899 (-41, -4,4%; ieri -6), di cui 71 (+1, +1,4%; ieri -2) in terapia intensiva.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Laddove non è indicata la percentuale di aumento, il dato è inferiore allo 0,1%.

Lombardia 94.651 (+71, +0,1%; ieri +53)

Emilia-Romagna 28.755 (+49, +0,2%; ieri +31)

Veneto 19.348 (+7; ieri +14)

Piemonte 31.459 (+25, +0,1%; ieri +5)

Marche 6.794 (+3; ieri +1)

Liguria 10.006 (+3; ieri +2)

Campania 4.750 (+3, +0,1%; ieri +1)

Toscana 10.313 (+7, +0,1%; ieri +19)

Sicilia 3.097 (+1; ieri +1)

Lazio 8.224 (+14, +0,2%; ieri +5)

Friuli-Venezia Giulia 3.331 (+4, +0,1%; ieri +1)

Abruzzo 3.310 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Puglia 4.536 (+1; ieri nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Umbria 1.447 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Bolzano 2.650 (+2, +0,1%; ieri +1)

Calabria 1.185 (+1, +0,1%; ieri +1)

Sardegna 1.371 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

REQUIEM DI DONIZETTI AL CIMITERO MONUMENTALE DI BERGAMO

Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il quinto giorno di fila)

Trento 4.876 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Molise 445 (nessun nuovo caso per il dodicesimo giorno di fila)

Basilicata 405 (+1, +o,2%; ieri nessun nuovo caso)