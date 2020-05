IL BOLLETTINO DELLE DISGRAZIE – I MORTI SONO ANCORA 242 (IERI ERANO 262, DUE GIORNI FA 195) MA NUOVO RECORD DI GUARITI - SI RIDUCONO I NUOVI CONTAGI (789) E SI CONFERMA IL TREND IN DISCESA DEL NUMERO DELLE PERSONE “ATTUALMENTE POSITIVE” A COVID-19: -4.370 DA IERI

Anche oggi, 15 maggio, i dati del bollettino diramato dalla Protezione civile vedono in incremento sempre più contenuto dei nuovi contagi da Coronavirus. L’aumento del numero dei morti in 24 ore è in linea con quello di ieri, che però rappresentava un dato più alto rispetto alle rilevazioni degli ultimi giorni: sono 242, infatti, le morti registrate in un giorno (ieri erano 262, due giorni fa 195, tre giorni fa 172). Il totale delle vittime in Italia è di 31.610 persone dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia di Covid-19. Cominciano a vedersi i primi effetti dell’allentamento delle restrizioni del lockdown.

Si conferma il trend in diminuzione del numero delle persone “attualmente positive” al Coronavirus. Una serie con il segno meno davanti iniziata ormai tredici giorni fa, quando si è registrato un calo di –3.106 malati di Covid-19. A otto giorni fa risale il decremento record di -6.939 pazienti. Ieri la diminuzione in 24 ore degli attualmente positivi è stata pari a –2.017 pazienti mentre nelle ultime 24 ore il dato relativo sale ancora a -4.370. Cifra che segna un ribasso sempre più visibile nel totale degli attualmente positivi al virus fino a 72.070 (ieri erano 76.440, due giorni fa 78.457).

I casi di persone colpite dal Coronavirus sono arrivati a 223.885 dall’inizio del monitoraggio della pandemia nel nostro paese. Ieri erano 223.096: l’incremento è di +789 casi in un giorno (ieri il dato era di +992, due giorni fa di +888). Sono stati effettuati 68.176 tamponi in 24 ore (ieri il dato era di 71.876 test in un giorno): il totale dei test è dunque arrivato a quota 2.875.680 (ieri era di 2.807.504), per un totale di casi testati di 1.859.110 (ieri erano 1.820.083). Il rapporto tamponi malati si abbassa ancora: 1,16%.

