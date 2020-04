10 apr 2020 18:11

IL BOLLETTINO DELLE DISGRAZIE – SE NON FOSSE PER IL NUMERO DI VITTIME, ANCORA TROPPO ALTO (570), I DATI SAREBBERO POSITIVI: SUPERATI I 30MILA GUARITI. SCENDONO ANCORA I RICOVERATI. NUOVI POSITIVI AL MINIMO RISPETTO AL NUMERO DI TAMPONI FATTI - IN LOMBARDIA DIMINUISCONO I MORTI (216, IERI ERANO 300) E FRENA LA CRESCITA DEI POSITIVI (1.246 CASI, IERI ERANO STATI 1.388)