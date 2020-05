“MI CHIEDE DI NOI E DI NAPOLI” – IL FIGLIO DI FALCAO INTERVISTA IL FIGLIO DI MARADONA: “È CHIUSO IN CASA COME TUTTI MA NON È PREOCCUPATO PER SE STESSO, PIUTTOSTO PER IL FUTURO DEL CALCIO ARGENTINO. SI È DIMEZZATO LO STIPENDIO” – “GLI MANDO SPESSO SU WHATSAPP LE FOTO DEI SUOI NIPOTI. È MOLTO FELICE E ORGOGLIOSO DI COME L’ARGENTINA STA AFFRONTANDO L’EMERGENZA”