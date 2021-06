BOLLETTINO-INO-INO – OGGI SONO 881 I NUOVI CASI DI CORONAVIRUS REGISTRATI IN ITALIA, E I MORTI 17: SONO I NUMERI PIÙ BASSI DEL 2021. PER VEDERE QUESTI CONTAGI IN 24 ORE BISOGNA TORNARE INDIETRO ALL’AGOSTO DEL 2020 – I TAMPONI SONO IN CALO RISPETTO A IERI, IL TASSO DI POSITIVITÀ È ALLO 0,6%

Paola Caruso per www.corriere.it

coronavirus estate 4

Sono 881 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +1.1.97). Sale così ad almeno 4.252.976 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 17 (ieri sono stati 28), per un totale di 127.270 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.037.996 e 2.304 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 4.087). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 87.710, pari a -1.440* rispetto a ieri (-2.922 il giorno prima).

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 150.522, ovvero 99.466 in meno rispetto a ieri quando erano stati 249.988. Mentre il tasso di positività è 0,6% (l’approssimazione di 0,58%); ieri era 0,5%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, sotto la soglia di mille per la seconda volta in questo mese (vedi +907 casi di lunedì 14 giugno): si tratta del numero di casi più basso dell'anno, come quelli della scorsa estate (vedi agosto 2020).

CORONAVIRUS - OSPEDALE

La curva in oscillazione scende — succede sempre nel weekend per effetto di un minor numero di tamponi —, per poi toccare il suo punto minimo lunedì (quando sono comunicate le analisi processate di domenica, il numero più basso di test della settimana). Inoltre, si appiattisce su dati bassi, come mostra il grafico. Buono il confronto con la scorsa domenica (13 giugno) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +1.390 casi con un tasso di positività dell’1%: infatti oggi ci sono meno nuove infezioni del 13 giugno con una percentuale inferiore.

La curva dei nuovi positivi sul sito della Protezione civileLa curva dei nuovi positivi sul sito della Protezione civile

coronavirus estate 5

La Lombardia ha il maggior numero di nuovi contagiati: qui sono +145 i casi grazie a oltre 28 mila tamponi — il numero di test regionali più alto della giornata — con un tasso dello 0,5% che è inferiore a quello nazionale. Solo una regione è sopra quota 100 ed è la Sicilia (+135 con tasso 2,3%).

Le vittime

Diminuiscono le vittime: anche questo dato dei decessi più basso del 2021, dopo i 26 decessi di domenica 13 giugno. Per vedere un dato simile bisogna andare indietro ai primi di ottobre del 2020. Ricordiamo che nei fine settimana i dati sui decessi potrebbero essere incompleti a causa del fatto che alcune strutture non forniscono gli aggiornamenti nei festivi. Sembra comunque un buon segnale.

Il sistema sanitario

CORONAVIRUS - OSPEDALE

Prosegue il calo delle ospedalizzazioni, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -60 (ieri -176), per un totale di 2.444 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -5 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri -22), portando il totale dei malati più gravi a 389, con 12 nuovi ingressi in rianimazione (ieri +10).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 45,5 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 15,5 milioni (28,67% della popolazione over 12

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore

CORONAVIRUS - GLI ITALIANI IN SPIAGGIA

Lombardia 840.689: +145 casi (ieri +183) con 28.579 tamponi

Veneto 425.009: +26 casi (ieri +58) con 17.259 tamponi

Campania 423.381: +82 casi (ieri +139) con 12.550 tamponi

Emilia-Romagna 386.265: +73 casi (ieri +93) con 13.087 tamponi

Piemonte 362.594: +31 casi (ieri +66) con 9.391 tamponi

Lazio 345.214: +68 casi (ieri +101) con 21.884 tamponi

Puglia 252.863: +45 casi (ieri +61) con 3.990 tamponi

Toscana 243.864: +55 casi (ieri +62) con 12.732 tamponi

Sicilia 230.587: +135 casi (ieri +183) con 5.835 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 107.476: +7 casi (ieri +15) con 3.588 tamponi

Marche 103.539: +15 casi (ieri +16) con 1.407 tamponi

Liguria 103.151: +18 casi (ieri +14) con 3.508 tamponi

Abruzzo 74.628: +27 casi (ieri +35) con 4.419 tamponi

P. A. Bolzano 73.254: +8 casi (ieri +8) con 1.747 tamponi

Calabria 68.659: +54 casi (ieri +111) con 1.561 tamponi

Sardegna 57.118: +9 casi (ieri +13) con 1.333 tamponi

Umbria 56.771: +27 casi (ieri +8) con 4.180 tamponi

P. A. Trento 45.731: +4 casi (ieri +8) con 1.918 tamponi

Basilicata 26.827: +36 casi (ieri +13) con 645 tamponi

Molise 13.682: +12 casi (ieri +7) con 475 tamponi

Valle d’Aosta 11.674: +4 casi (ieri +3) con 434 tamponi

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

CORONAVIRUS - GLI ITALIANI IN SPIAGGIA

Lombardia 33.753: +2 decessi (ieri +3)

Veneto 11.603: +1 decesso (ieri +1)

Campania 7.386: +3 decessi (ieri +4)

Emilia-Romagna 13.246: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

Piemonte 11.690: +2 decessi (ieri +2)

Lazio 8.304: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Puglia 6.605: +1 decesso (ieri +3)

Toscana 6.847: +5 decessi (ieri +1)

Sicilia 5.936: nessun nuovo decesso (ieri +5)

Friuli-Venezia Giulia 3.799: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Marche 3.031: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Liguria 4.346: +1 decesso (ieri +1)

CORONAVIRUS - GLI ITALIANI IN SPIAGGIA

Abruzzo 2.509: nessun nuovo decesso (ieri +2)

P. A. Bolzano 1.180: nessun nuovo decesso per il decimo giorno di fila

Calabria 1.219: nessun nuovo decesso (ieri +2)

Sardegna 1.485: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila

Umbria 1.418: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila

P. A. Trento 1.361: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Basilicata 589: +1 decesso (ieri +1)

Molise 491: nessun nuovo decesso dal 31 maggio

Valle d’Aosta 472: nessun nuovo decesso dal 26 maggio