IL BOLLETTINO: AL MINIMO I NUOVI CONTAGI, SONO SOLO 177 NELLE ULTIME 24 ORE. 88 DECESSI, NESSUN MORTO IN 6 REGIONI - IN LOMBARDIA QUASI UN NUOVO CASO DI CORONAVIRUS SU DUE. OTTO REGIONI SENZA CONTAGI...

Alessio Sgherza per repubblica.it

coronavirus lombardia

Solo 177 nuovi contagi da coronavirus individuati nelle ultime 24 ore. Dal primo marzo, quando hanno iniziato a crescere in maniera esponenziale, non era mai stato così basso l'incremento giornaliero. E non è solo per il numero di tamponi fatti: è al minimo anche il rapporto tra nuovi casi e test effettuati e tra nuovi casi e persone sottoposte a tampone.

Sono 88 le vittime nelle ultime 24 ore, un leggero aumento rispetto agli ultimi giorni. Nessuna vittima in sei regioni: Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria, Friuli.

Dei 177 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 84 nuovi positivi (il 47,4% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 24 casi in Piemonte, 18 in Emilia Romagna, di 21 in Liguria e di 11 nel Lazio.

Zero casi oggi in 8 regioni: Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Un solo caso rispettivamente in Campania e Toscana.

