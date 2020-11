IL BOLLETTINO DEI MORTI - OGGI I NUOVI POSITIVI SCENDONO: SONO 22.253, MA CON SOLO 135MILA TAMPONI (IERI ERA DOMENICA). I MORTI INVECE AUMENTANO: I DECESSI NELLE ULTIME 24 ORE SONO STATI 233 CONTRO I 208 DI IERI - LE PERSONE RICOVERATE IN TERAPIA INTENSIVA HANNO SUPERATO LE 2 MILA UNITÀ, I RICOVERATI CON SINTOMI SONO QUASI 20MILA

Paola Caruso per www.corriere.it

CORONAVIRUS – BOLLETTINO DEL 2 NOVEMBRE 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 731.588 persone (+22.253 rispetto a ieri, +3,1%; ieri +29.907) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 39.059 sono decedute (+233, +0,6%; ieri +208) e 296.017 sono state dimesse (+3.673, +1,2%; ieri +2.954). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 396.512 (+18.383, +4,8%; ieri +26.743) e sono visibili nella quinta colonna da destra della tabella in alto; il conto sale a 731.588 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

ITALIA Coronavirus

I tamponi sono stati 135.731, ovvero 47.726 in meno rispetto a ieri quando erano stati 183.457. Mentre il tasso di positività è intorno al 16% (precisamente 16,39%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 16 sono risultati positivi; come ieri quando era di circa il 16% (precisamente 16,3%). Questa percentuale dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati. Questa è la mappa del contagio in Italia.

Diminuiscono i contagi in 24 ore, a fronte di meno tamponi. Il lunedì si verifica il consueto «effetto weekend»: si hanno meno positivi quotidiani rispetto a quelli dei giorni infrasettimanali, proprio a causa del numero più basso di test processati di domenica. Infatti, il rapporto di casi su tamponi rimane pressoché invariato. La curva epidemiologica continua a salire e per contrastare questo andamento il governo sta per varare un nuovo Dpcm con un sistema di misure basato su una classificazione delle Regioni in «tre scenari», suddivisi a loro volta in tre aree, a seconda dei «coefficienti di rischio».

coronavirus paziente all ospedale san filippo neri di roma

I pazienti ricoverati con sintomi sono 19.840 (+938, +5%; ieri +936), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 2.022 (+83, +4,3%; ieri +96). Questi dati sono visibili nella tabella in alto, nella seconda e nella terza colonna da sinistra.

Italia coronavirus