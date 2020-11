IL BOLLETTINO MORTIFERO - LE VITTIME DEL CORONAVIRUS IN ITALIA SUPERANO QUOTA 50MILA: SIAMO I SESTI AL MONDO, I PEGGIORI IN EUROPA SE SI ESCLUDE IL REGNO UNITO – OGGI I MORTI SONO 630 E I NUOVI POSITIVI 22.930. COME OGNI LUNEDÌ, C’È IL COSIDDETTO “EFFETTO WEEKEND” E CALANO I TAMPONI CONTEGGIATI (148MILA CONTRO I 188MILA DI IERI)

CORONAVIRUS - IL BOLLETTINO DEL 23 NOVEMBRE 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 1.431.795 persone (+22.930* rispetto a ieri, +1,6%; ieri +28.337) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 50.453 sono decedute (+630, +1,3%; ieri +562) e 584.493 sono guarite o sono state dimesse (+31.395, +5,7%; ieri +13.574).

Adesso, gli attuali positivi dei quali si ha certezza sono 796.849 (-9.098, -1,1%; ieri +14.201) e sono visibili nella quinta colonna da destra della tabella in alto. Per la prima volta in questa seconda ondata diminuisce il numero delle persone che hanno il virus di oltre 9 mila unità: il dato ha un segno meno davanti.

Non era mai successo in questo autunno. Il conto sale a 1.431.795 come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia. Ieri, il nostro Paese è passato dalla nona all'ottava posizione per casi totali a livello globale, dietro al Regno Unito, dopo aver superato l'Argentina, come indicano i dati della Johns Hopkins University.

I tamponi sono stati 148.945, ovvero 39.802 in meno rispetto a ieri quando erano stati 188.747. Mentre il tasso di positività è intorno al 15% (di preciso 15,4%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 15 sono risultati positivi; come ieri quando era di circa il 15% (di preciso 15,01%). Questa percentuale dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati. Questa è la mappa del contagio in Italia.

Meno contagi in 24 ore rispetto al giorno prima — sotto quota 30 mila per il secondo giorno consecutivo — sono il risultato dell'«effetto weekend». Di lunedì il numero di test è il più basso di tutta la settimana, perché si riferisce alle analisi della domenica, quando le quantità dei tamponi processati sono inferiori a quelle infrasettimanali. Il rapporto di casi su tamponi rimane intorno al 15% da tre giorni e fa capire che la situazione si sta stabilizzando, ma l'epidemia diventa sotto controllo quando questa percentuale arriva al 10%. Il momento è delicato: le misure funzionano — in attesa del Dpcm Natale — ma bisogna evitare errori che potrebbero vanificare i sacrifici e portare a una terza ondata a gennaio.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 34.697 (+418, +1,2%; ieri +216), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.810 (+9, +0,2%; ieri +43). Questi dati sono visibili nella tabella in alto, nella seconda e nella terza colonna da sinistra.

Sono oltre 50 mila le vittime dall'inizio dell'epidemia. È il dato più tragico. Il nostro Paese è da settimane il sesto al mondo per numero di decessi, dietro al Regno Unito (unico Paese europeo con più decessi dell'Italia) e davanti alla Francia. Nessuna regione registra zero vittime, mentre il maggior numero di morti si ha in Lombardia (+140), Piemonte (+81), Toscana (+48), Lazio (+48), Sicilia (+41) e Puglia (+40). In basso il dettaglio diviso per regione.

I casi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, mentre la percentuale rappresenta l’incremento rispetto al giorno precedente, calcolata sul totale regionale.

Lombardia 376.899 (+5.289, +1,4%; ieri +5.094) - tamponi: 32.862

Piemonte 151.305 (+1.730, +1,2%; ieri +2.641) - tamponi: 13.529

Campania 138.431 (+2.158, +1,6%; ieri +3.217) - tamponi: 15.739

Veneto 125.222 (+2.540, +2,1%; ieri +2.956) - tamponi: 11.148

Emilia-Romagna 108.073** (+2.347, +2,2%; ieri +2.665) - tamponi: 11.558

Lazio 104.981 (+2.341, +2,3%; ieri +2.533) - tamponi: 20.324

Toscana 96.028 (+1.323, +1,4%; ieri +1.929) - tamponi: 10.551

Sicilia 54.378 (+1.249, +2,3%; ieri +1.258) - tamponi: 7.712

Liguria 48.412 (+285, +0,6%; ieri +611) - tamponi: 2.831

Puglia 44.487 (+980, +2,2%; ieri +1.327) - tamponi: 3.869

Marche 26.755 (+161, +0,6%; ieri +529) - tamponi: 1.239

Friuli-Venezia Giulia 25.035*** (+377, +1,5%; ieri +675) - tamponi: 2.916

Abruzzo 24.288 (+640, +2,7%; ieri +560) - tamponi: 4.491

Umbria 21.874 (+105, +0,5%; ieri +400) - tamponi: 448

P. A. Bolzano 21.460 (+260, +1,2%; ieri +535) - tamponi: 1.468

Sardegna 18.998 (+505, +2,7%; ieri +404) - tamponi: 2.589

P. A. Trento 14.225 (+93, +0,7%; ieri +159) - tamponi: 1.479

Calabria 14.217 (+321, +2,3%; ieri +444) - tamponi: 2.056

Basilicata 6.628 (+58, +0,9%; ieri +208) - tamponi: 383

Valle d’Aosta 6.099 (+77, +1,3%; ieri +99) - tamponi: 666

Molise 4.000 (+91, +2,3%; ieri +93) - tamponi: 1.087

I decessi Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 20.664 (+140; ieri +165)

Piemonte 5.646 (+81; ieri +69)

Campania 1.309 (+39; ieri +21)

Veneto 3.258 (+37; ieri +31)

Emilia-Romagna 5.384 (+34; ieri +38)

Lazio 2.026 (+48; ieri +20)

Toscana 2.264 (+48; ieri +51)

Sicilia 1.227 (+41; ieri +45)

Liguria 2.261 (+20; ieri +14)

Puglia 1.220 (+40; ieri +32)

Marche 1.188 (+8; ieri +12)

Friuli-Venezia Giulia 673 (+27; ieri +13)

Abruzzo 804 (+18; ieri +12)

Umbria 337 (+4; ieri +10)

P. A. Bolzano 474 (+5; ieri +7)

Sardegna 395 (+6; ieri +10)

P. A. Trento 585 (+7; ieri +1)

Calabria 239 (+17; ieri +5)

Basilicata 114 (+4; ieri nessun nuovo decesso)

Valle d’Aosta 290 (+5; ieri +4)

Molise 95 (+1; ieri +2)

Note:

*Il dato non corrisponde esattamente alla differenza dei casi totali odierni con quelli del giorno precedente per via di un ricalcolo dell'Emilia Romagna (vedi nota successiva).

**La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 3 casi in quanto giudicati non casi COVID-19.

*** La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che i nuovi casi di oggi comprendono 70 positività rilevate da laboratori privati nel periodo 9-21 novembre.