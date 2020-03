Da www.corriere.it

coronavirus bergamo

ELABORAZIONE YOUTREND - VARIAZIONE CASI GRAVI SU GIORNO PRECEDENTE

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 74.386 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (sono 5.210 persone in più rispetto a ieri). Di queste, 7.503 sono decedute (+683: un aumento leggermente inferiore di ieri, quando era stato di +743) e 9.362 sono guarite (+1.036: un aumento superiore a quello registrato ieri, quando erano stato di +894). Attualmente i soggetti positivi sono 57.521 (ieri erano 54.030; il conto sale a 74.386 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 23.112; 3.489 sono in terapia intensiva (+93 rispetto a ieri; l’aumento di ieri sull’altro ieri era stato di +192), mentre 30.920 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

il centro di milano durante l'emergenza coronavirus 16

Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 32.346 (+ 1643)

Emilia Romagna 10.054 (+800)

Veneto 6.442 (+494)

Piemonte 6.024 (+509)

Marche 2.934 (+ 198 )

Liguria 2.305 (+ 189)

Campania 1.199 (+98)

Toscana 2.972 (+ 273)

Sicilia 994 (+ 148)

Lazio 1.901 (+ 173)

codogno – panico coronavirus

Friuli Venezia-Giulia 1139 (+147)

Abruzzo 813 (+124)

Puglia 1.093 (+ 88)

Umbria 710 (+62)

Bolzano 858 (+ 77)

Calabria 351 (+ 32)

Sardegna 442 (+ 21)

Valle d’Aosta 401 (+1)

Trento 1.222 (+112)

Molise 73 (-)

Basilicata 113 (+21)

ospedale da campo degli alpini bergamo 3

Bollettino odierno Lombardia

Ieri/oggi:

Contagi 30703/32346 + 1643

Ricoveri non TI 9711/10026 +315

Ricoveri TI 1194/1236 + 42

Decessi 4178/4474 + 296

I casi per provincia /ieri/oggi:

esercito a bergamo per portare via le bare 2

BG 6728/7072 +344

BS 6298/6597 +299

CO 635/706 + 71

CR 3061/3156 + 95

LC 1015/1076 + 61

LO 1860/1884 + 24

MB 1454/1587+ 133

MI 5701/6074. + 373

MN 1093/1176 + 83

PV 1499/1578 + 79

codogno – panico coronavirus 2

SO 253/284 + 31

VA 450/468 + 18

e 688 in corso di verifica

Tamponi effettuati

21 marzo 66730

22 marzo 70598 + 3868

coronavirus, a bergamo l'arrivo dei carri funebri al cimitero e' non stop

23 marzo 73242 + 2644

24 marzo 76695 + 3453

25 marzo 81666 + 4971

ITALIA EPICENTRO DEL CORONAVIRUS PER LA CNN ospedale di jesolo1 milano, ospedale in fiera 23