IL BOLLETTINO DI PASQUETTA – OGGI I NUOVI CASI SONO SOLO 10.860, MA OVVIAMENTE È EFFETTO DEI POCHISSIMI TAMPONI EFFETTUATI PER LE FESTIVITÀ PASQUALI (NE SONO STATI CONTEGGIATI POCO PIÙ DI 100MILA, IERI ERANO 250MILA) – I MORTI SONO 296, I GUARITI 9.323 – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE HANNO SUPERATO QUOTA 11 MILIONI (3,4 LE PERSONE CHE HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE)

Da www.corriere.it

Sono 10.680 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +18.025, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.678.944 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 296 (ieri sono stati +326), per un totale di 111.326 vittime da febbraio 2020.

Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.997.522 complessivamente: 9.323 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +13.511 ). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 570.096, pari a + 1.061 rispetto a ieri (quando erano stati +4.180 ).

Le vittime

Le vittime: sono 296 contro 326 di ieri.

I tamponi

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 102.795, mentre ieri erano 250.933 ( -148.138).

La pressione sul sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono in totale 28.785: +353 ricoverati rispetto a ieri. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +34 (ieri -11), portando il totale dei malati ricoverati in questi reparti a 3.737. Con 192 nuovi ingressi (la variazione dei posti letto occupati indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 11.067.216 (dati aggiornati al 4 aprile). I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono 3.443.161 milioni.

