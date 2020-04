BOLLETTINO QUOTIDIANO - IN ITALIA ALMENO 128.948 PERSONE HANNO CONTRATTO IL VIRUS - RISPETTO A IERI CI SONO 4316 POSITIVI IN PIÙ PER UNA CRESCITA DEL 3.5% - I DECESSI SONO 15.887 (+525 RISPETTO A IERI) E 21.815 LE PERSONE DIMESSE (+819) - CONTINUA A CALARE, PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO, IL NUMERO DEGLI ACCESSI IN TERAPIA INTENSIVA (17 IN MENO RISPETTO A IERI)

CALANO I MALATI IN TERAPIA INTENSIVA E I RICOVERATI

(ANSA) - Continua a calare, per il secondo giorno consecutivo, il numero degli accessi in terapia intensiva. Sono 3.977 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.317 sono in Lombardia. Calano anche i ricoveri: dei 91.246 malati complessivi, 28.949 sono poi ricoverati con sintomi - 61 in meno rispetto a ieri - e 58.320 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

CORONAVIRUS IN ITALIA, 128.948 CASI POSITIVI E 15.887 MORTI. IL BOLLETTINO DEL 5 APRILE

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 128.948 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (4316 persone in più rispetto a ieri per una crescita del 3.5%) . Di queste, 15.887 sono decedute (+525, +3.4%) e 21.815 sono state dimesse (+819, +3.9%). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 91.246 (il conto sale a 128.948 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.949; 3.977 (-17, -0.4%) sono in terapia intensiva (che registra il secondo caso di fila), mentre 58.320 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Il numero di nuovi ingressi in terapia intensiva — un dato che, come spiegato qui, non è ricavabile dal bollettino — è stato stimato dai due demografi della Zuanna e Castiglioni in diminuzione: «Nella giornata di sabato i nuovi ingressi sarebbero stati 80, contro i 250 di dieci giorni prima», ai livelli di metà marzo.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 50455 (+1337; +2.7%)

Emilia-Romagna 17.089 (+549, +3.3%)

Veneto 11.226 (+402, +3.7%)

Piemonte 12.362 (+653, +5.6%)

Marche 4.464 (+123, +2.8%)

Liguria 4.449 (+246, +5.9%)

Campania 2.960 (+132, +4.7%)

Toscana 5.847 (+176, +3.1%)

Sicilia 1.994 (+62, +3.2%)

Lazio 3.880 (+123, +3.3%)

Friuli-Venezia Giulia 2.048 (+62, +3.1%)

Abruzzo 1.703 (+75, +4.6%)

Puglia 2.317 (+77, +3.4%)

Umbria 1.239 (+29, +2.4%)

Bolzano 1.644 (+52, +3.3%)

Calabria 795 (+54, +7.3%)

Sardegna 907 (+33, +3.8%)

Valle d’Aosta 782 (+34, +4.5%)

Trento 2.285 (+65, +2.9%)

Molise 224 (+18, +8.7%)

Basilicata 278 (+14, +5.3%)