IL BOLLETTINO DEI RECORD (NEGATIVI) - OGGI I NUOVI CASI SONO 37.809, MA SONO CRESCIUTI ANCHE I TAMPONI. E, PURTROPPO, ANCHE I MORTI: LE VITTIME SONO PIÙ DI 400 PER IL SECONDO GIORNO CONSECUTIVO (OGGI 446), NUMERI PARAGONABILI A QUELLI DI FINE APRILE – IN LOMBARDIA QUASI 10MILA POSITIVI IN PIÙ DI IERI – IL TASSO DI POSITIVITÀ È AL 16%

? #Coronavirus, 6 novembre 2020



• Attualmente positivi: 499.118

• Deceduti: 40.638 (+446)

• Dimessi/Guariti: 322.925 (+10.586)

• Ricoverati: 26.520 (+873)

• di cui in Terapia Intensiva: 2.515 (+124)

• Tamponi: 16.951.896 (+234.245)



Totale casi: 862.681 (+37.809, +4,58%) — YouTrend (@you_trend) November 6, 2020

Paola Caruso per www.corriere.it

CORONAVIRUS - BOLLETTINO DEL 6 NOVEMBRE 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 862.681 persone (+37.809 rispetto a ieri, +4,6%; ieri +34.505) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 40.638 sono decedute (+446, +1,1%; ieri +445) e 322.925 sono state dimesse (+10.586, +3,4%; ieri +4.961). Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 499.118 (+26.770, +5,7%; ieri +29.113) e sono visibili nella quinta colonna da destra della tabella in alto; il conto sale a 862.681 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma

I tamponi sono stati 234.245, ovvero 14.361 in più rispetto a ieri quando erano stati 219.884: un nuovo record che batte quello di ieri. Mentre il tasso di positività è intorno al 16% (precisamente 16,14%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 16 sono risultati positivi; come ieri quando era di circa il 16% (precisamente 15,69%). Questa percentuale dà l’idea dell’andamento dei contagi, indipendentemente dal numero di test effettuati. Questa è la mappa del contagio in Italia.

LA VIGNETTA DI ALTAN SULL ITALIA E IL CORONAVIRUS

Record assoluto su record assoluto: mai così tanti contagi in 24 ore, dopo che ieri è stato registrato il picco di +34.505 positivi. Si tratta del terzo record in 6 giorni. La curva epidemiologica schizza verso l’alto e come ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza: «Se non la pieghiamo, il personale sanitario non reggerà l’onda d’urto».

La crescita si vede anche nel tasso di positività, osservando la percentuale esatta che passa da 15,69% a 16,14% in un giorno: di conseguenza l’aumento di casi non dipende soltanto dal record di test. Il virus circola su tutto il territorio nazionale e diverse Regioni in questi giorni sono alle prese con i loro record: per esempio, il Veneto con +3.387 positivi oggi supera il suo picco di ieri (erano 3.264).

CORONAVIRUS - OSPEDALE

Ma il record che colpisce di più è quello della Lombardia, la più colpita dall’inizio della seconda ondata, che comunica quasi 10 mila nuovi contagiati (di preciso +9.934), superando il suo picco di +8.960 del 30 ottobre.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 24.005 (+749, +5,7%; ieri +1.140), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 2.515 (+124, +5,2%; ieri +99). Questi dati sono visibili nella tabella in alto, nella seconda e nella terza colonna da sinistra.

Un dato drammatico è quello dei decessi: le vittime sono sopra quota 400 per il secondo giorno consecutivo, paragonabili a quelle di fine aprile. Il numero rappresenta circa la metà del picco massimo, datato27 marzo quando i morti sono stati 969.

