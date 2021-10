15 ott 2021 09:08

BOLZANO IN FIAMME - NOVE FERITI AD AVELENGO, IN ALTO ADIGE, A CAUSA DI UN’INCENDIO SCATENATO DA UN’ESPLOSIONE IN UN HOTEL A 5 STELLE - IL CUSTODE DELL’ALBERGO, UN UCRAINO DI 49 ANNI, È STATO TRASPORTATO IN ELICOTTERO A BOLZANO. GLI ALTRI FERITI NON SONO GRAVI - L’ESPLOSIONE È AVVENUTA IN UNA SUITE ALL’ULTIMO PIANO DELL’HOTEL. IL CUSTODE STAVA RICARICANDO UNA STUFA A BIOETANOLO…