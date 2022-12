BOMBA! CHE CI FACEVA GRAVINA A CASA AGNELLI A UNA RIUNIONE CON JUVE, ATALANTA, MILAN, INTER? DI COSA PARLAVANO? IL PRESIDENTE DELLA FIGC AVEVA INVITATO A EVITARE LINCIAGGI SUL CASO JUVE - "POTREBBERO ESSER COINVOLTI ALTRI CLUB", AVEVA DETTO GRAVINA, SALVO POI RETTIFICARE – IL PRESIDENTE DELLA LIGA TEBAS INFIERISCE: “AGNELLI FALSIFICA I BILANCI E POI PARLA DI CORRUZIONE DELLA UEFA. E QUESTO SAREBBE IL LEADER EUROPEO DELLA SUPERLEGA?”

"Potrebbero esser coinvolti altri club" aveva detto il presidente #Figc #Gravina salvo poi rettificare. Poi: "Denuncia partita da Figc". Dai verbali su #Juventus: incontro riservato a casa di mamma #Agnelli: presenti #Atalanta #Milan #Inter e altri. C'era pure Gravina. Per cosa? pic.twitter.com/g3ojJvlWcg — Michele Spiezia (@MicheleSpiezia1) December 2, 2022

Da ilnapolista.it

gravina agnelli

“Agnelli sarebbe il leader europeo della Superlega? Se è stato capace di presentare bilanci all’apparenza falsi o di ingannare con le plusvalenze, questa sarebbe la sostenibilità economico-finanziaria?”. Javier Tebas non molla. Il presidente della Liga in questi giorni ogni volta che può azzanna la Juventus e il suo ex presidente. Questa volta l’occasione è data dall’evento di presentazione del report di KPMG sul pregiudizio economico della Superlega.

verbali sul caso agnelli juve

A margine Tebas ha risposto ad una domanda di Calcio e Finanza: “Le colpe le stabiliranno i tribunali italiani. Ma cercare di arrivare a vincere le competizioni ha portato alla situazione della Juventus di provare a falsificare i bilanci contro i suoi azionisti… Quando si dice che accusano la Uefa di essere corrotta, dove sta il corrotto? Magari molto più vicino alla loro porta, o nascosto dentro A22. Non so se sia l’uomo adeguato per realizzare un progetto di questo tipo. Poi parlano di corruzione nella Uefa, io credo che non sia adeguato e non abbia l’autorità per farlo”.

il presidente della liga javier tebas il presidente della liga javier tebas