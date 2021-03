LA BOMBA DI "OGGI": A FINE 2018, POCHI MESI PRIMA DI MORIRE, LO SCENEGGIATORE TEODOSIO LOSITO ERA PRONTO AD ANDARSENE DA ROMA, TORNARE NELLA SUA CITTÀ D’ORIGINE A MILANO E INIZIARE UNA NUOVA VITA. QUESTO GETTA ALTRE OMBRE SUL SUICIDIO: PERCHE' AVREBBE DOVUTO TOGLIERSI LA VITA? - AVEVA COMPRATO UN LOFT DI 300 METRI QUADRI NEL 2016 E, DOPO DUE ANNI DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CI SI VOLEVA TRASFERIRE - LA CASA, CHE NEL FRATTEMPO E' PASSATA AD ALBERTO TARALLO, E' STATA MESSA IN VENDITA…

Anticipazione stampa di OGGI

COPERTINA OGGI 25 MARZO 2021

A fine 2018, pochi mesi prima di morire, lo sceneggiatore Teodosio Losito era pronto ad andarsene da Roma, tornare nella sua città d’origine a Milano e iniziare una nuova vita. L’indiscrezione, circolata in ambienti vicini alla casa di produzione Ares di cui Losito era amministratore, viene pubblicata sul numero domani in edicola del settimanale Oggi, ed è confermata dal fatto che Losito nel 2016 aveva comperato il terzo e quarto piano di una casa di ringhiera nel capoluogo lombardo col progetto di farne la propria abitazione.

TEODOSIO LOSITO

OGGI ne pubblica le foto. Aveva sostenuto i costi di una radicale ristrutturazione e dopo due anni di lavori era pronto a trasferirsi nello scintillante loft di oltre 300 metri quadri, a due passi dal naviglio della Martesana e non lontano dagli studi Mediaset di Cologno Monzese. Un progetto che non si è potuto realizzare in quanto l’8 gennaio 2019 Losito venne trovato strangolato da una sciarpa fissata al calorifero e stretta attorno al collo, nella camera da letto della villa di Zagarolo (Roma) dove conviveva col suo partner e socio di lavoro Alberto Tarallo.

Teodosio Losito a Sanremo 1987

Il pubblico ministero di Roma Carlo Villani, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Losito, ipotizzando il reato di istigazione al suicidio, nel corso degli interrogatori avvenuti in questi giorni con attori e attrici della Ares è già stato informato dell’esistenza di una casa Milanese di Losito e del suo progetto di trasferirsi nel capoluogo lombardo. La casa nel frattempo è passata ad Alberto Tarallo, che Losito aveva indicato in un testamento olografo come suo erede universale. Il loft però è già stato messo in vendita attraverso un’agenzia immobiliare di Milano al prezzo di 780 mila euro.

Alberto Tarallo Teodosio Losito Teodosio Losito a Sanremo 1987 teodosio losito