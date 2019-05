LA BOMBA TAV SUL GOVERNO! IL 28 MAGGIO SCADONO I BANDI PER GLI APPALTI DA 2,3 MILIARDI - M5S-LEGA HANNO TRE MESI PER DECIDERE MA IL SOTTOSEGRETARIO GIORGETTI SCALPITA: "SI STA ANDANDO AVANTI PIANO PIANO..." - L’OPERA ATTRAE 90 AZIENDE DA 16 PAESI - IN FRANCIA LA TALPA CONTINUA A LAVORARE E L'UE HA PAGATO UNA TRANCHE DI CONTRIBUTI...

Maurizio Tropeano per “la Stampa”

Scomparsa dai radar della politica la Torino-Lione nel giro di una settimana tornerà al centro del confronto-scontro della maggioranza giallo-verde. A partire dal 23 maggio, infatti, iniziano a scadere i bandi per la presentazione delle manifestazioni di interesse per realizzare i lavori del tunnel di base.

I tre avvisi più importanti, che valgono complessivamente 2,3 miliardi, scadranno il 28 maggio, due giorni dopo le elezioni europee e le regionali del Piemonte i cui risultati saranno determinanti per disegnare eventuali nuovi equilibri tra Lega e M5S e il «peso» delle forze di opposizione.

In queste settimane, però, la macchina Tav non si è mai fermata. Per dirla con Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, «il trattato è in vigore e procede, si sta andando avanti piano piano», ha spiegato durante la trasmissione tv Porta a Porta. E proprio in virtù di quel trattato, nei giorni scorsi l' Inea, l' Agenzia esecutiva per l' innovazioni e le reti, ha già messo a disposizione di Telt la tranche dei fondi europei, si tratta del 40% della spesa del 2019.

In Francia, poi, stanno andando avanti i lavori della galleria geognostica tra Saint Martin La Porte e La Praz dove, quando sarà realizzata la Tav, correranno i treni della nuova linea ferroviaria. La talpa Federica nell' ultimo mesi ha scavato circa 10 metri al giorno arrivando a quota 7800 metri sui 9000 previsti.

Costruttori italiani e francesi E poi Telt, su richiesta delle associazioni di categoria ha organizzato una serie di incontri che si sono svolti a Roma, il 15 aprile nella sede dell' associazione dei costruttori; a Parigi, il 24 aprile con la Federazione delle imprese dei lavori pubblici, e poi a Napoli, l' 8 maggio nell' ambito del World Tunnel Congress. Fonti dell' azienda fanno sapere che la pubblicazione degli avvisi di gara sulla Gazzetta ufficiale dell' Ue ha suscitato grande interesse. E infatti 93 imprese di costruzione, produttori di macchinari e fornitori provenienti da 16 nazioni hanno partecipato agli incontri informativi.

Ma chi sono queste aziende? All' incontro romano c' erano tra gli altri Pizzarotti, il gruppo De Eccher, Ghella e Cmc di Ravenna che stanno già lavorando a Saint Martin La Porte in un' associazione temporanea di imprese con i francesi di Spie Batignole (capofila) Sotrabas ed Eiffage. E poi Itinera, Costruzioni linee ferroviarie che ha come socio gli olandesi di Strukton Rail, il gruppo Mattioda.

Europei, asiatici e americani A Parigi, tra gli altri, oltre alle società che già lavorano nei cantieri della Torino-Lione hanno partecipato anche Vinci e Bouygues. A Napoli, invece, sono arrivate aziende da Spagna, Olanda, Svizzera, Gran Bretagna , 'Australia e Asia (Hong Kong, Malesia, Giappone, Corea).

Adesso resta da capire quante di queste imprese formalizzeranno il loro interesse anche se è probabile che si presentino raggruppamenti di imprese, in particolare italo-francesi.

Si vedrà. Quel che è certo è che dal 28 maggio La Torino-Lione tornerà ad essere al centro del confronto politico e il governo Conte dovrà prendere una decisione definitiva sulla Tav. La pubblicazione dei bandi di gara, infatti, non comporta automaticamente l' avvio dell' iter per l' assegnazione degli appalti. Roma e Parigi, infatti, dovranno autorizzare l' invio dei capitolati di gara.

La Francia vuole andare avanti con l' opposizione di Verdi, France Insoumise et Debout la France (neogollisti). Lega e M5S, se continueranno la loro esperienza di governo, dovranno trovare una sintesi, anche sulla Tav. In questo caso hanno almeno tre mesi di tempo per farlo. Telt, infatti, ha 90 giorni per verificare le manifestazione di interesse e fare la prima scrematura e poi chiedere il via libera dei governi.

