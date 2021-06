ANNA CARRINO, EX COMPAGNA DI FRANCESCO BIDOGNETTI, A 'BELVE'

Il pentimento di Anna Carrino ha rappresentato l’inizio della fine dell’impero criminale dei Casalesi.

La compagna del boss Francesco Bidognetti ospite a Belve rivela a Francesca Fagnani circostanze mai chiarite durante la sua collaborazione.

Una guerra nella guerra all’interno della famiglia del boss: lotte per il potere, scandali da nascondere, ricatti e minacce.

“Lei ha conosciuto Francesco Bidognetti quando aveva 13 anni e lui invece quanti ne aveva?” chiede Francesca Fagnani: “Ventinove”, risponde Carrino, “E che tipo di rapporto c’era tra voi all’inizio, è stata subito una relazione?” - insiste la giornalista- “fino a 13 anni sono stata in collegio. Mi sono molto avvicinata a lui perché lo vedevo come un papà, poi man mano cominciava a nascere non dico l’amore, perché amore è una parola molto grande, ma tantissimo affetto”.

E poi un passaggio drammatico e inedito della sua vita… “E’ possibile che Bidognetti avesse una relazione, un rapporto già con sua mamma?... (Silenzio, Carrino muove nervosamente le mani intrecciate, ancora silenzio, non smentisce e guarda la Fagnani facendole capire di passare oltre…) “Vado avanti? Andiamo avanti…?” dice Fagnani, comprendendo che era stato toccato un argomento delicato… “lei è rimasta incinta ed era una ragazzina, ha partorito da sola in bagno?” prosegue Francesca: “Quella mattina sono rimasta da sola a casa” racconta Carrino “mi sono venuti dei dolori di pancia, pensavo di dover andare in bagno ma d’un tratto mi sono sentita l’acqua che mi colava tra le gambe e ha cominciato a uscire la testolina della bambina e io con le mani la infilavo dentro per non farla uscire”.

Altro capitolo sono i figli, in particolare la primogenita, Katia Bidognetti, che in una lettera al padre boss ha chiesto implicitamente di potere fare uccidere la madre. Lei ne ha viste di cotte e di crude, chiede Fagnani, ma come può sopportare una figlia che chiede di far fuori la madre? “Non si spiega” risponde Carrino “perché anche la mamma più cattiva del mondo i figli la perdonano sempre. Se è arrivata a tutto questo vuol dire che ha un odio nei miei confronti”.

Tutto questo odio, che non può essere attribuito solo alla sua scelta di collaborare, è possibile che sia riferibile a un'interpretazione ambigua di un rapporto tra lei e suo genero? Che avesse sospettato in qualche modo che ci fosse un rapporto ambiguo tra lei e suo genero? “All'inizio c'è stato quel rapporto tra suocera e genero, poi dopo ha cominciato ad allungare le mani. E quando uno comincia ad allungare le mani...”.

Diciamo quindi che lui si è allargato con lei? In modo improprio, mettiamola così. E questo Katia l'ha interpretato attribuendolo a lei forse, è possibile? “Sì. Come lo attribuiscono tantissime persone. Perché dicono che io non ho parlato, mi sono stata zitta, l’ho coperto, perché ho fatto... Ma invece non parlavo per paura”.

