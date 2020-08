LA BOMBERATA DI IBRAHIMOVIC: UNO YACHT SUPER ACCESSORIATO DA 20 MILIONI CON PALESTRA, COCKTAIL BAR E UN ENORME SALONE - COSTRUITA A LA SPEZIA, LA NAVE DEL CAMPIONE SVEDESE È LUNGA 30 METRI: LA VERSIONE BASE COSTA 8 MILIONI, POI IBRA HA VOLUTO PERSONALIZZARLA. PUÒ OSPITARE FINO A 12 PERSONE…

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Aspettando il rinnovo

In attesa del rinnovo con il Milan, Ibrahimovic si gode le vacanze a bordo del suo yacht, un gioiellino acquistato nell’estate 2018, e che si sta godendo assieme alla sua famiglia (la moglie Helena ai figli Maximilian e Vincent). In queste settimane l’attaccante svedese è molto attivo sui propri canali social e spesso posta appunto qualche foto e qualche video. Pronto per la prossima stagione, con i tifosi rossoneri che si augurano di rivederlo agli ordini di Stefano Pioli.

Ha speso 20 milioni

Ibrahimovic ha pagato otto milioni di euro per la versione base, che comunque è lussuosa, apportando diverse modifiche che hanno fatto salire il prezzo complessivo dello yacht a 20 milioni di euro. Dispone di tre suite matrimoniali e una doppia situata in basso sul ponte inferiore.

Lunga trenta metri

La nave è lunga 30 metri e ha un motore da 2.465 cavalli che consente una velocità di 27,5 nodi. Può ospitare fino a 12 persone, con 8 membri di equipaggio.

Tutti i comfort

Oltre a numerose camere da letto, dispone di un enorme salone con vetrate panoramiche, un cocktail bar sul ponte superiore, una palestra e nello scafo un garage per un motoscafo lungo 4,5 metri e moto d’acqua.

Il varo

Lo yacht Riva 100 Corsaro è stato costruito due anni fa nei cantieri italiani Riva a La Spezia. Ibra aveva documentato sui social anche l’acquisto e la preparazione, in attesa del varo della nave.

A Monte Carlo

Con il suo yacht Ibra è stato paparazzato al largo di Monte Carlo, dove risiede il suo procuratore Mino Raiola, e ha navigato nelle acque della Costa Azzurra.

Gli allenamenti

Intanto, sullo yacht continua anche ad allenarsi, mostrando tutti i suoi muscoli. In un video pubblicato su Instagram, Zlatan si tuffa dal bordo del suo grande yacht, non perdendo l’occasione per una frase in stile Ibra: «Leone sulla terra, squalo in mare».

