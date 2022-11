BOMBOLETTE TRA LE BOMBE – IN UCRAINA SONO APPARSE DUE NUOVE OPERE DI BANKSY: IL PRIMO MURALE RAFFIGURA UNA DONNA IN VESTAGLIA, CON UNA MASCHERA D’OSSIGENO E UN ESTINTORE IN MANO. IL SECONDO È COMPARSO SU UN MURO DI UN EDIFICIO SVENTRATO: UN UOMO CHE FA IL BAGNO IN UNA VASCA E OSSERVA I PASSANTI E LA DEVASTAZIONE INTORNO – LA SCORSA SETTIMANA L’ARTISTA HA ANNUNCIATO L’ARRIVO NEL PAESE CON… - VIDEO

DAGONEWS

murale di banksy in ucraina 4

In Ucraina sono apparse un paio di nuove opere di Banksy, dopo che l'artista britannico ha confermato di essersi recato nel Paese la scorsa settimana, postando sui social le immagini di alcuni nuovi lavori.

Uno dei murales raffigura una donna che indossa una vestaglia ed una maschera antigas e che porta con sé un estintore rosso. Il suo volto è girato verso verso l'alto in direzione delle bruciature che fuoriescono una finestra di un edificio giallo a Hostomel, a nord di Kiev.

Un secondo graffito mostra un uomo barbuto che si lava la schiena mentre fa il bagno, questa volta nel villaggio di Gorenka. Il personaggio, dipinto su una parete interna di un edificio distrutto, sembra guardare i passanti che si aggiravano lungo una strada adiacente.

murale di banksy in ucraina 3

Le speculazioni sul fatto che l’artista si trovasse nel Paese devastato dalla guerra sono iniziate la settimana scorsa, dopo la comparsa di una serie di murales nella città di Borodyanka, a circa un'ora di macchina a nord-ovest della capitale, vicino a Hostomel.

L'artista ha confermato i sospetti quando venerdì ha postato un trio di immagini dei murales agli 11,1 milioni di follower che ha su Instagram.

murale di banksy in ucraina 1 murale di banksy in ucraina 2 murale di banksy in ucraina 2 murale di banksy in ucraina 1 murales di banksy in ucraina 4 murales di banksy in ucraina 1 murales di banksy in ucraina 3 murales di banksy in ucraina 2 murales di banksy in ucraina 6 murales di banksy in ucraina 5 murale di banksy in ucraina 6 murale di banksy in ucraina 5 murale di banksy in ucraina 4 murale di banksy in ucraina 3