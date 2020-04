I BOND DELLA SOLIDARIETÀ - L'IDEA DEI BUONI SPESA SCONTATI PER AIUTARE I NEGOZI IN CRISI A RIPARTIRE DOPO LA QUARANTENA - A FARE DA APRIPISTA SONO STATI I RISTORATORI (LO CHEF ANDREA BERTON A MILANO PER ESEMPIO), MA ADESSO ARRIVANO ALBERGATORI, GOMMISTI, PARRUCCHIERI, ENOTECHE, LAVANDERIE, PROFUMERIE, CALZOLAI. – “LA PREOCCUPAZIONE MAGGIORE SI CHIAMA LIQUIDITÀ…” - LE OFFERTE DELLE COMPAGNIE LOW COST

Laura Montanari per “la Repubblica”

Offrono quello che adesso ci è proibito. Un tavolo al ristorante per la post quarantena, una vacanza in un agriturismo, un pacchetto di massaggi dimagranti per rimettersi in forma, un fine settimana a Venezia in un hotel di charme. Offrono quel che possono o quello che hanno venduto fino a qualche settimana fa, prima della clausura da coronavirus. Prezzi scontati, da fine stagione anche se è solo l' inizio della primavera. I saldi non centrano, questo è una specie di crowdfunding diffuso.

Buoni spesa o servizi acquistati oggi ma senza una data certa per il riscatto. Si prova a ripartire, come girare la chiave nel cruscotto e sperare di sentire il rumore del motore. «La preoccupazione maggiore si chiama liquidità» spiega Alessandro Frassica, di Ino Panino, Firenze pieno centro. Lui è fra quelli che offre sul suo sito gli Ino bond, buono da 40 euro che ne varrà 50 in consumazioni quando riaprirà: «È un modo per aiutare me e anche tutta la filiera che sta alle mie spalle, il fornaio artigiano di Ponte a Greve, il frantoio Muraglia, Mannori salumi... Ed è anche un modo di tenere un legame con i clienti».

A fare da apripista sono stati i ristoratori (lo chef Andrea Berton a Milano per esempio), ma adesso arrivano albergatori, gommisti, parrucchieri, enoteche, lavanderie, profumerie, calzolai.

Molti in ordine sparso, altri aggregati in certi indirizzi internet che hanno lanciato piattaforme sulle quali ci si registra gratis e si apre virtualmente una "vetrina" lanciando un' offerta. «Fai ripartire l' Italia insieme a noi» è lo slogan di www.ripartodacasa.it

aggregatore nato da una società di comunicazione, Velvet Media: «Pensavamo di aiutare il commercio qui intorno a Treviso - spiega Bassel Bakdounes, manager della società che conta un team di 148 persone - invece abbiamo ricevuto centinaia di richieste da tutta Italia, adesso abbiamo circa 1.500 inserzioni tanto che abbiamo dovuto potenziare i server».

Sfogliando si trova di tutto: dall' artigiano che offre il coupon per acquistare una borsa in cuoio fatta a mano a 179 euro, l' osteopata di Monza che offre quattro sedute al prezzo di tre (180 euro), la società di consulenza e formazione aziendale B&G di Treviso che offre tariffe a metà prezzo per i corsi sulla sicurezza e vende estintori da 40 euro, scontati a 25, il negozio Fish hunter di Aradeo, in provincia di Lecce che vende coupon da 20 euro per acquistare merce del valore di 30, l' hotel di Abano Terme che offre tre notti al prezzo di due (190 euro compreso il percorso benessere), lo Stuart Schottish Pub di Bari, quartiere Madonella, che presenta buoni da 20 euro scontati a 15 per il prossimo Menù "Ben Tornati".

Se cambi indirizzo e vai su www.promettoditornare.it altro portale di offerte si trova il club di surf di Napoli che offre l' iscrizione annuale al 40%, l' hotel Garni Nes Crepes che promette di scontare del 15% la settimana di vacanza in Val di Fassa da prenotare per l' estate o l' agriturismo siciliano dove se compri un buono ti scaleranno il 25% sulle tariffe ordinarie: «Il fatto è che noi siamo chiusi, tutto si è fermato, ma l' affitto e le bollette si devono pagare », spiega Giandomenico Marino, 47 anni che da quattro gestisce Sicily Country House & Beach di Catania assieme alla moglie Simona: «Io lavoravo all' 80 per cento con turisti stranieri, abbiamo avuto moltissimi disdette e da quando è cominciata l' emergenza sanitaria non abbiamo più visto una prenotazione. Ci allarma anche il fatto che non ci siano certezze sui tempi della ripresa e allora proviamo a chiedere aiuto attraverso queste offerte».

La paura si tocca. Altro indirizzo: www.torniamopresto.it creato da Paolo Del Lago, vicentino, che gestisce una startup sulla ristorazione: «La mia attività come tante altre si è fermata e allora ho pensato che dovevo ripartire facendo qualcosa che potesse servire a tutti. Con tre collaboratori abbiamo inaugurato in 24 ore un aggregatore patrocinato dal Comune di Vicenza ma aperto a tutti che ha raccolto oltre 200 inserzioni ».

Coupon per aiutare i negozi in penuria di liquidità con acquisti dai 10 euro in su. E ogni negozio poi ringrazia: «Torneremo più forti di prima», scrive l' idraulico della Bt servizi e la parrucchiera di Solhair&beauty di Grassobio (Bergamo): «Vi ringraziamo di aver aderito a questa iniziativa, vi aspettiamo... #andrátuttobene ».

Fra ansia e speranza anche la stamperia d' arte Busato di Vicenza è grata a chi acquista il coupon: «Con il vostro aiuto i torchi continueranno a stampare e saremo felici di accogliervi in bottega quanto prima e farvi sentire il profumo dell' inchiostro e della carta». E per quelli che sanno guardare avanti, già oltre l' estate, le compagnie low cost, da EasyJet a Ryanair, anche se hanno la flotta a terra, promuovono offerte lampo con voli da settembre in avanti, sotto i 40 euro.