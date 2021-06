BONO E BONE – I VIP TORNANO A SVACANZARE IN ITALIA: DOPO DUE ANNI DI ASSENZA I CLOONEY SONO SUL LAGO DI COMO. BONO VOX E THE EDGE SONO STATI AVVISTATI SULLO YATCH DI 42 METRI DEL CHITARRISTA ALL’ISOLA D’ELBA E A PALMARIA DOVE IL FRONTMAN DEGLI U2, ATTOVAGLIATO IN UNA LOCANDA, SI È SCOFANATO UN ANTIPASTO, UN’ORATA DA TRE CHILI E UN PIATTO DI SPAGHETTI – IN COSTIERA AMALFITANA SONO APPRODATI ED WESTWICK, IL CHUCK DI “GOSSIP GIRL”, E LA BOMBASTICA TAM FRANCESCONI: LA MODELLA SUDAFRICANA ORA SI È SPOSTATA A FIRENZE…

Da "www.virginradio.it"

bono vox in un ristorante a palmaria

Bono e The Edge continuano ad avere l'Italia nel cuore, e anche quest'anno hanno scelto il nostro paese per le loro vacanze. I due, a bordo dello yatch di di 42 metri del chitarrista irlandese, sono stati avvistati all'Isola d'Elba. La nave infatti sarebbe al momento ormeggiata nel porto di Marciana Marina.

Negli scorsi giorni il frontman degli U2 era stato visto a Porto Venere, e in seguito alla Palmaria, isola dell'arcipelago nel Mar Ligure. Proprio sull'isola Bono è stato avvistato e fotografato all'interno del ristorante La Locanda Lorena, in cui sarebbe entrato senza prenotazione chiedendo semplicemente un tavolo. Accompagnato da amici e parenti il rocker irlandese avrebbe ordinato un abbondante antipasto, un'orata da tre chili e un piatto di spaghetti dopo averli visti tra le portate servite da un cameriere in un tavolo vicino al suo.

bono vox 3

Bono non è stato riconosciuto dai clienti del locale e ha cenato con molta tranquillità. Al termine della serata ha scritto "Grazie!" sul tovagliolo consegnato poi tra le mani del titolare della locanda.

Da “www.amalfinotizie.it”

Ed Westwick è tornato in Costiera Amalfitana. L’attore che tra gli altri personaggi ha dato vita a Chuck Bass nella famosa serie tv “Gossip Girl“ è ad Amalfi come testimonia una stories pubblicata su instagram.

tam francesconi 4

Per lui si tratta di un ritorno visto che l’anno scorso è stato a Positano insieme con la fidanzata Tamara Francesconi.

Ed Westwick è stato protagonista di diverse serie tv di grande successo che l’hanno reso celebre in tutto il mondo. Oltre che in Gossp Girl, infatti, l’attore ha recitato in Doctors, Afterlife – Oltre la vita e Californication.

Grazie al grande successo ottenuto dal personaggio di Chuck Buss nel 2008 è stato inserito nella classifica degli uomini più sexy secondo People.

A gennaio 2011, si unisce al cast del film di Clint Eastwood J. Edgar in cui recita in un piccolo ruolo accanto a Leonardo DiCaprio.

Da “Chi”

george e amal clooney

Amal e george clooney sono tornati in italia. Dopo due anni di assenza l’attore e produttore approda in italia, diretto sul lago di como, nella sua splendida villa oleandra. Amatissima anche da sua moglie e, soprattutto, dai gemellini, che si sentono molto italiani.

