BONO SOLO A COPIARE – DRIZZATE LE ORECCHIE: “WE ARE THE PEOPLE”, LA CANZONE DEGLI EUROPEI DEGLI U2, È UNA BELLA SCOPIAZZATURA DI “RINGO STARR” DEI PINGUINI TATTICI NUCLEARI – L’ACCUSA È ESPLOSA SUI SOCIAL DOVE CENTINAIA DI UTENTI HANNO MESSO A CONFRONTO LE DUE CANZONI ED EFFETTIVAMENTE, SOPRATTUTTO NEL JINGLE CHE VIENE MANDATO IN TV, È IMPOSSIBILE NON NOTARE CHE SIANO IDENTICHE… - VIDEO: IL CONFRONTO

“We Are The People”, la canzone ufficiale di Euro 2020 realizzata dal dj Martin Garrix e Bono e The Edge, voce e chitarra degli U2, sarebbe una copia di “Ringo Starr” dei “Pinguini Tattici Nucleari”. L’accusa corre sul social, dove alcuni attenti utenti hanno notato la somiglianza fra i due brani.

Euro 2020 è iniziata e per l’occasione il dj Martin Garrix assieme a Bono e The Edge degli U2, hanno realizzato la canzone ufficiale della manifestazione, “We Are The People”. Alle orecchie attente degli utenti dei social però non sfugge niente e in molti hanno notato una grande somiglianza del pezzo con la canzone “Ringo Star” dei Pinguini Tattici Nucleari, presentata al Festival di Sanremo 2020 e con cui hanno ottenuto la terza posizione.

Per il social i brani sono quasi indistinguibili: “Qualcuno – si legge in un tweet - avvisi i tizi degli Europei che la sigla è uguale alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Ringo Star”, oppure: “Ma il jingle degli Europei è chiaramente rubato ai @pinguinitattici #RingoStarr #europei2021 #eramano”.

Gli interventi ironici non mancano, ma alcuni utenti sottolineano anche che in fondo un plagio da una star del rock come Bono Vox non è poi tanto male…

