8 lug 2022 19:15

BOOM! – ATTIMI DI PAURA A MILANO, IN VIA ESPINASSE, DOVE È CROLLATA PARTE DI UN PALAZZO IN COSTRUZIONE – PER FORTUNA NON CI SONO STATI MORTI MA TRE OPERAI SONO RIMASTI FERITI, NESSUNO IN MODO GRAVE – PER ESTRARRE I LAVORATORI RIMASTI INCASTRATI SOTTO I PONTEGGI SONO DOVUTI INTERVENIRE I VIGILI DEL FUOCO – NON SONO ANCORA CHIARE DEL CAUSE DEL CROLLO – VIDEO