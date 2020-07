BOOM! – LA MAXI-OPERAZIONE DELLA POLIZIA EUROPEA SUL NETWORK ENCROCHAT RIVELA CHE NON ERANO SOLO I CRIMINALI A USARE TELEFONI MODIFICATI E LA RETE PER LE COMUNICAZIONI CRITTOGRAFATE: LE CONVERSAZIONI DI POLITICI, TESTE CORONATE E DIRIGENTI SONO ORA NELLE MANI DELLA POLIZIA – SOLO NEL REGNO UNITO SONO STATE ARRESTATE 746 PERSONE. E C’È CHI TREMA PER LA PROPRIA PRIVACY…

Membri di famiglie reali e politici sono tra le celebrità e personaggi del mondo degli affari che usavano Encrochat, il network usato dai criminali per le comunicazioni crittografate, finito nel mirino di una maxi operazione della polizia che solo nel Regno Unito ha portato a 746 arresti, sequestri per 54 milioni di sterline.

La rete si appoggia sugli EncroPhone, telefoni Android modificati che non sono illegali tanto che erano messi in vendita online. Ma sullo stesso network, utilizzato da chi non voleva fra rintracciare le proprie comunicazioni, operavano anche i criminali, come è stato scoperto dopo l’hackeraggio del sistema in una maxi operazione che ha coinvolto diversi stati tra cui Regno Unito, Francia e Olanda.

Adesso il terrore, per chi usava il network legalmente, è che molte informazioni siano nelle mani della polizia. «Non c'è dubbio che grandi nomi avranno usato questa app e questo sistema – ha detto una fonte al Daily Mail – La rete è usata da chi vuole il massimo rispetto della propria privacy e adesso queste persone si stanno chiedendo quali informazioni adesso siano accessibili alla polizia».

Il sistema, infatti, era stato "originariamente sviluppato per le celebrità" che volevano che le loro chiamate fossero sicure. Lo confermano le autorità francesi che hanno rivelato che il 10% di chi usava EncroChat era un utente che non aveva nulla a che fare con i malviventi.

Deepak Vij, che è il direttore dello studio legale ABV Solicitors, ha detto: «Questa tecnologia è stata molto utile per le persone tra cui reali, politici, dirigenti che non volevano che le loro comunicazioni sensibili o i loro dati fossero scoperti. Se fosse stata una rete solo per criminali sarebbe illegale e invece è utilizzata da persone importanti per evitare che le loro conversazioni finissero nelle mani sbagliate. Se sei un politico potrebbe essere normale che tu abbia un EncroPhone».

746 arresti, sequestri per 54 milioni di sterline, 77 armi da fuoco confiscate e due tonnellate di sostanze stupefacenti tolte dal mercato. Tutto questo solo nel Regno Unito. Si aggiungono poi altri fermi in Francia, Olanda, Norvegia e Svezia. È il risultato di un’operazione che ha portato le forze di polizia europeea sgominare bande criminali operative in tutto il continente che per le loro comunicazioni facevano leva su un sistema chiamato EncroChat.

EncroChat ed EncroPhone bucati dalle autorità

A proporlo una società con sede ad Amsterdam, fornendo inoltre dispositivi realizzati ad hoc per rendere le conversazioni il più sicure possibili: EncroPhone, sostanzialmente dei telefoni Android modificati con la rimozione del modulo GPS, delle fotocamere e del microfono così da risultare non rintracciabili e con funzionalità dedicate come la cancellazione immediata di tutti i dati contenuti tramite il solo inserimento di un PIN.

Device in grado solamente di eseguire chiamate VoIP e di scambiare messaggisfruttando la crittografia end-to-end. Preinstallati due sistemi operativi, uno del tutto normale per non destare sospetti in caso di controllo. Un servizio in piena regola, fornito a pagamento e dal costo annuale pari a diverse migliaia di euro.

Nel mese di marzo le autorità del vecchio continente sono riuscite a forzare i sistemi di sicurezza adottati dalla piattaforma per proteggere le comunicazioni, intercettando a partire da aprile quelle di narcotrafficanti e altri criminali finiti poi in manette. Non è dato a sapere quale sia il metodo impiegato. I responsabili dell’operazione affermano di essere stati così in grado di impedire rapimenti e omicidi scongiurando seri pericoli per circa 200 persone.

