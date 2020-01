BOOM! NUOVE BOMBASTICHE FOTO MOSTRANO BILL CLINTON CHE ABBRACCIA L’APE REGINA GHISLAINE MAXWELL SUL JET PRIVATO DI JEFFREY EPSTEIN – LE FOTO SONO DEL VIAGGIO IN AFRICA DEL 2002 E AD ACCOMPAGNARE L’EX PRESIDENTE C’ERANO KEVIN SPACEY E IL COMICO CHRIS TUCKER – SUL VOLO C’ERA ANCHE LA MASSAGGIATRICE PERSONALE DEL FINANZIERE DI 22 ANNI IN VESTE DI HOSTESS CHE HA RACCONTATO: “CLINTON ERA UN…” - VIDEO

DAGONEWS

ghislaine maxwell e bill clinton 2

Sono emerse nuove foto dell'ex presidente Bill Clinton in posa con Ghislaine Maxwell a bordo del jet privato di Jeffrey Epstein nei primi anni 2000.

In una foto Clinton è ritratto in cima ai gradini del "Lolita Express" con la mano sulla spalla dell’ape regina Maxwell. In un’altra immagine Clinton posava in compagnia di Chauntae Davies, massaggiatrice personale di Epstein e hostess sull'aereo, che ha accusato il finanziere di averla violentata in più occasioni.

kevin spacey e bill clinton

In altri scatti si vede Clinton mentre si rilassa a bordo del jet con un sigaro in bocca mentre legge un giornale. Sullo stesso volo in quell’occasione viaggiavano Kevin Spacey e il comico Chris Tucker, che accompagnavano l’ex presidente in un viaggio umanitario di cinque giorni per la Clinton Foundation nel 2002. Non ci sono prove che suggeriscano che Clinton, Tucker o Spacey siano stati coinvolti in attività sessuali mentre volavano sull’aereo.

bill clinton e chauntae davies

Davies aveva 22 anni e ha raccontato che in quell’occasione non venne aggredita sessualmente.

«Saltai sulla sedia quando mi resi conto che i miei compagni di viaggio erano arrivati . C’era Bill Clinton che camminava sull’aereo e continuava a presentarsi. Ho pensato che fosse affascinante e dolce. Arrivarono altri ospiti e mentre l'aereo chiudeva il portellone continuavo a guardarmi intorno. C'erano Chris Tucker, Kevin Spacey e Bill, accompagnati ovviamente anche dai servizi segreti.

ghislaine maxwell e kevin spacey

Stavo andando in Africa con il gruppo di persone più eclettico che si possa immaginare. L'ex presidente era gentiluomo che fumava sigari e giocava a carte. Ho scritto sul mio diario quanto desideravo che potesse essere di nuovo presidente. Era carismatico, divertente, gentile e simpatico.

bill clinton

Sull’aereo raccontava barzellette e noi tutti ridevamo. Poi è stato messo un film, ognuno si è seduto sulle poltrone giganti o sul pavimento e lo abbiamo guardato tutti insieme fino a quando non ci siamo addormentati».

Nel 2002 e nel 2003, Clinton fece quattro viaggi sull'aereo di Jeffrey Epstein: uno in Europa, uno in Asia e due in Africa.

