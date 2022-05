25 mag 2022 16:13

BOOM! I PM DI MILANO CHIEDONO LA CONDANNA A SEI ANNI PER SILVIO BERLUSCONI, IMPUTATO PER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO RUBY TER - CHIESTA LA CONDANNA ANCHE PER KARIMA EL MAHROUG, IN ARTE APPUNTO “RUBY”, PER FALSA TESTIMONIANZA E CORRUZIONE: DURANTE LA REQUISITORIA IL PM LUCA GAGLIO, L’HA PARAGONATA ALLA “MOGLIE DI MARIO CHIESA CHE VA A VUOTARE IL SACCO…”