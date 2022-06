BOOM! QUESTO SI' CHE E' UN CAPRO...ESPIATORIO - A ZAPORIZHZHIA, CIRCA 40 SOLDATI RUSSI SONO RIMASTI FERITI DALL’ESPLOSIONE DI GRANATE INNESCATE DA UNA CAPRA! – L’ANIMALE SAREBBE FUGGITO DA UNA FATTORIA VICINO A UN OSPEDALE NEL VILLAGGIO DI KINSKI ROZDORY, ATTORNO AL QUALE I RUSSI AVEVANO POSIZIONATO NUMEROSE GRANATE…

Da “Libero quotidiano”

Decine di soldati russi sono rimasti feriti nella regione di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, a causa di una capra che ha fatto esplodere una serie di trappole esplosive di loro fabbricazione, infliggendo loro oltre al danno anche una beffa. A rivelare la curiosa notizia è stata l'intelligence militare ucraina, secondo quanto riporta Sky News. Nelle scorse settimane le forze armate russe avevano posizionato numerose granate attorno a un ospedale nel villaggio di Kinski Rozdory quando una capra fuggita da una fattoria vicina si è avvicinata ignara alla zona.

Senza essersi sottoposto ad alcun corso di addestramento per sminatori, l'animale ha nondimeno innescato i cavi predisposti dai soldati per far scattare la trappola e ha causato una serie di esplosioni a catena. «Come risultato dei movimenti "caotici" della capra, l'animale ha "eliminato" diverse granate» e diversi russi «hanno subito lesioni di vario grado di gravità», ha riferito in una nota l'intelligence ucraina. Non è chiaro, tuttavia, se il sabotatore con le corna e gli zoccoli sia sopravvissuto all'esplosione.

