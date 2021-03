BOOM! - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DA PARTE DELLA PROCURA DI PERUGIA PER L'EX PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE RICCARDO FUZIO, GIÀ MEMBRO DEL CSM, E DELL'EX MAGISTRATO ROMANO LUCA PALAMARA ACCUSATI DI CONCORSO IN RIVELAZIONE E UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D'UFFICIO SULL'ESPOSTO DEL MAGISTRATO STEFANO FAVA SUI "COMPORTAMENTI SCORRETTI" DI PIGNATONE

RICCARDO FUZIO SERGIO MATTARELLA

(ANSA) - Richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Perugia per l'ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, già membro del Csm, e dell'ex magistrato romano Luca Palamara accusati di concorso in rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. In particolare Fuzio, "su istigazione" di Palamara avrebbe rivelato all'allora sostituto procuratore di Roma - secondo l'accusa - l'arrivo al Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura di un esposto presentato dal magistrato Stefano Fava riguardante comportamenti "asseritamente scorretti" dell'ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatone

luca palamara al csm 1 luca palamara ospite di giletti giuseppe pignatone riccardo fuzio 2