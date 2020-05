BOOM! VIDEO-ARCHEO - LE SPAVENTOSE IMMAGINI DI UN CINEOPERATORE CHE VIENE INVESTITO DALL’ONDA D’URTO DI UNA BOMBA ATOMICA: IL FILMATO RISALE AL 1957 DURANTE I TEST DELL’OPERAZIONE ''PLUMBBOB'', IL PROGRAMMA NAZIONALE AMERICANO PER LO SVILUPPO DEI MEZZI PER CONDURRE LA GUERRA NUCLEARE CONTRO L'URSS…

Da "www.lastampa.it"

Un cineoperatore solo davanti all'esplosione di una bomba atomica. Queste immagini raccolte dalla pagina YouTube AtomiCentral risalgono all'operazione PLUMBBOB.

I test di questa serie, tenuti dal 24 aprile 1957 e l'ultimo il 7 ottobre 1957, dovevano essere parte integrante del continuo programma nazionale per lo sviluppo dei mezzi per condurre la guerra nucleare in difesa della nazione contro l'URSS.

L'Atomic Energy Commission – la commissione per l'energia atomica degli Stati Uniti - doveva testare una serie di dispositivi nucleari previsti per le scorte di difesa o per la progettazione e la miglioria delle armi esistenti.

Dal 1945 al 1962, gli Stati Uniti condussero una lunga serie di test sul proprio territorio. La sesta serie fu proprio l'operazione PLUMBBOB.

cineoperatore travolto dall'onda di una bomba atomica 5 cineoperatore travolto dall'onda di una bomba atomica 1