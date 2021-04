BORIS JOHNSON RIAPRE! – DAL 12 APRILE SU LE SERRANDE A PUB, RISTORANTI, PALESTRE E NEGOZI, MA IL PREMIER FA UN APPELLO AI CITTADINI: “FATE IL VACCINO, IL RICHIAMO, I TAMPONI” – GRAZIE ALLA CAMPAGNA DI IMMUNIZZAZIONE DI MASSA, IL GOVERNO BRITANNICO PUÒ PERMETTERSI DI RISPETTARE LA ROADMAP: “GLI SFORZI DEI CITTADINI HANNO DATO I LORO FRUTTI. TUTTI I DATI CHE HO VISTO MI SUGGERISCONO CHE NON ABBIAMO MOTIVI PER DEVIARE DALLA NOSTRA TABELLA DI MARCIA SULLA RIAPERTURA"

Covid, Johnson a cittadini: Casi aumenteranno, vaccinatevi e fate tamponi

boris johnson in conferenza stampa

(LaPresse) - "Sappiamo quanto è forte lo scudo del vaccino quando i casi (di Covid-19) cominceranno ad aumentare, e lo faranno" per questo "vi chiedo, fate il vaccino, fate il richiamo e utilizzate i tamponi perchè una persona su 3 con questo virus non presenta sintomi". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson nel corso del briefing a Downing Street.

Covid, Johnson conferma riapertura bar, palestre e negozi dal 12 aprile

(LaPresse/AP) - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha confermato l'allentamento delle misure restrittive dal 12 aprile. Ciò comprende la riapertura di negozi non essenziali, di parrucchieri, di ristoranti e pub, che potranno servire i clienti all'aperto, di palestre, zoo, parchi a tema e biblioteche.

Il 12 aprile verrà revocato anche il divieto di pernottamenti fuori casa. I membri della stessa famiglia potranno fare una vacanza in Inghilterra in alloggi indipendenti. Potranno celebrarsi i matrimoni a cui potranno partecipare fino a 15 persone. Le misure si applicano in Inghilterra. La Scozia, il Galles e l'Irlanda del Nord stanno seguendo strade simili ma leggermente diverse.

tamponi fai da te

Covid, Johnson: Presto per decidere su vacanze all'estero

(LaPresse/AP) - Il premier britannico Boris Johnson ha detto di sperare che dal 17 maggio possano riprendere i viaggi all'estero ma che è ancora "troppo presto" per sapere se questo sarà possibile.

contagi coronavirus regno unito 4 aprile 2021

"Il governo spera che le persone saranno in grado di viaggiare da e per il Regno Unito per fare una vacanza estiva quest'anno, ma è ancora troppo presto per sapere cosa sarà possibile fare", ha detto Johnson in conferenza stampa. Una volta che i viaggi riprenderanno, Londra classificherà i Paesi in base al loro livello di vaccinazioni, infezioni e nuove varianti con un sistema a semaforo. Le persone che arriveranno da Paesi "verdi" dovranno essere testate ma non dovranno mettersi in quarantena.

matt hancock

Covid, Johnson: Passaporto vaccinale non usato durante riapertura

(LaPresse) - Il premier britannico Boris Johnson ha detto in conferenza stampa che i passaporti vaccinali non verranno utilizzati durante la riapertura delle attività, confermata oggi ma che potrebbero essere utilizzati per i viaggi internazionali e gli "eventi di massa". Il premier ha riferito che il governo deve elaborare una proposta prima di portarla in Parlamento e che farà in modo che la misura non sia discriminatoria.

Covid, Johnson: Non ci sono motivi per deviare da nostro piano riaperture

tamponi regno unito

(LaPresse) - "Stiamo definendo la nostra tabella di marcia verso la libertà e ci stiamo attenendo ad essa", "tutti i dati che ho visto mi suggeriscono che non abbiamo motivi per deviare dalla nostra roadmap sulla riapertura". Lo ha detto il premier britannico Borsi Johnson in conferenza stampa. Il premier ha poi sottolineando che gli sforzi dei cittadini hanno "dato i loro frutti".

