BORIS JOHNSON SGANCIA LA BOMBA SULLA CINA, ACCUSANDOLA DELLA PANDEMIA "GENERATA DAI PANGOLINI": "IL CORONAVIRUS NASCE DALLA FOLLE CONVINZIONE CHE SE MACINI LE SQUAME DI UN PANGOLINO DIVENTERAI PIÙ POTENTE O QUALUNQUE COSA LA GENTE CREDA - LA PANDEMIA E' STATO IL PRODOTTO DI UNO SQUILIBRIO NEL RAPPORTO DELL'UOMO CON LA NATURA. E NOI DOBBIAMO FERMARLO…" – LA RISPOSTA INCAZZATA DEI CINESI - VIDEO

DAGONEWS

boris johnson 1

Boris Johnson va all’attacco frontale con i cinesi, incolpandoli per la pandemia innescata dalle “dementi pratiche tradizionali” come quella di “macinare le squame del pangolino” per diventare più “potenti”.

Le parole sono state sganciate durante il discorso ai leader mondiali durante il vertice One Planet, ospitato dal presidente francese Macron. «Ovviamente è giusto concentrarsi sui cambiamenti climatici, ovviamente è giusto ridurre le emissioni di CO2, ma non raggiungeremo un vero equilibrio con il nostro pianeta se non proteggiamo la natura – ha detto Johnson - Un ultimo pensiero, non dimenticare che la pandemia di coronavirus è stata il prodotto di uno squilibrio nel rapporto dell’uomo con la natura».

pangolini

Parlando nello specifico del coronavirus Johnson ha aggiunto: «Come la peste originale che colpì i greci mi sembra di ricordare nel primo libro dell’Iliade, si tratta di una malattia zoonotica. Ha origine da pipistrelli o pangolini, dalla folle convinzione che se macini le squame di un pangolino diventerai in qualche modo più potente o qualunque cosa la gente creda, ha origine da questa collisione tra l’umanità e il mondo naturale e noi dobbiamo fermarlo».

boris johnson

Le parole, che rischiano di far sfiorare una crisi diplomatica, hanno fatto infuriare i cinesi che hanno avvertito che affermazioni del genere non vengono tollerate. Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha detto: «Abbiamo detto molte volte che il tracciamento dell’origine è una questione scientifica. Non c’è spazio, non c’è posto, per persone che fanno speculazioni, altrimenti si interromperà solo la cooperazione internazionale».

pangolini 1 pangolini pangolini 2 pangolino