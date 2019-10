IL BOSCO VOLA IN ALTO - IL BOSCO VERTICALE DI MILANO È STATO UFFICIALMENTE INSERITO NELLA LISTA DEI 50 GRATTACIELI PIÙ ICONICI DEL MONDO DEGLI ULTIMI 50 ANNI – IL “COUNCIL ON TALL BUILDINGS AND URBAN HABITAT” HA PREMIATO LE DUE TORRI DI BOERI CON LE SUE FACCIATE CHE OSPITANO 711 ALBERI, 5MILA ARBUSTI DI GRANDI DIMENSIONI E 15 MILA PIANTE…(VIDEO)

Il Bosco Verticale è stato ufficialmente inserito nella lista dei 50 grattacieli più iconici del mondo degli ultimi 50 anni. È il nuovo riconoscimento che arriva dal «Council on Tall Buildings and Urban Habitat», che già nel 2015 aveva indicato come il più bel grattacielo al mondo quello di Boeri Studio, realizzato da Manfredi Catella in Porta Nuova a Milano.

Le due torri sono alte 110 e 76 metri, e le facciate ospitano 711 alberi, 5 mila arbusti di grandi dimensioni e 15 mila piante perenni e ricadenti, sino a ricoprire un’area equivalente a due ettari di forestazione.

«Questo riconoscimento è prima di tutto un premio alla sperimentazione in architettura, in secondo luogo è un premio all’idea che la natura vivente possa diventare in futuro una componente essenziale dell’architettura e le foreste una componente essenziale delle nostre città», afferma l’architetto Stefano Boeri (che ha raccontato al Corriere di aver fatto il primo disegno sotto il sole del deserto di Dubai).

«Questo ulteriore riconoscimento a Porta Nuova e al Bosco Verticale riafferma la reputazione dell’architettura italiana nel mondo attraverso progetti innovativi che comprendono nuove sfide del costruire in tema di sostenibilità», dichiara Manfredi Catella, fondatore e Amministratore Delegato di Coima.

Nel 2014 anche la giuria internazionale del premio «International Highrise Award», promosso dal Museo di Architettura di Francoforte, che ogni due anni premia l’edificio alto più bello e innovativo del mondo, aveva scelto come vincitore il Bosco Verticale.

Il premio, nato nel 2003 grazie allo sforzo congiunto della città di Francoforte, del Museo dell’architettura di Francoforte (DAM) e di DekaBank che finanzia il progetto, è riservato ad architetti e developer le cui opere raggiungano almeno i 100 metri di altezza e che siano state terminate negli ultimi due anni.

