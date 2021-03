BOSE DELL’ALTRO MONDO - ANCHE IL PAPA INTERVIENE SULLA VICENDA DEL MONASTERO NEL BIELLESE E CONFERMA CHE IL FONDATORE ENZO BIANCHI DEVE LASCIARE LA COMUNITÀ - L'INCONTRO CON IL NUOVO PRIORE, LUCIANO MANICARDI, ALLA VIGILIA DEL VIAGGIO APOSTOLICO IN IRAQ - LE TENSIONI TRA BIANCHI E LA SUA COMUNITA' INIZIATA NEL 2017 CON IL PASSAGGIO DI CONSEGNE A LUCIANO MANICARDI - FINO ALL'ARRIVO DEL DELEGATO DEL PAPA CHE HA CHIUSO IL CASO - IL DAGOREPORT SU ENZO BIANCHI...

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/bose-dell-39-altro-mondo-39-ex-priore-fondatore-enzo-bianchi-deve-260667.htm

Da torino.repubblica.it

ENZO BIANCHI PAPA FRANCESCO

"Alla vigilia della partenza per il viaggio apostolico in Iraq, nel corso dell'udienza di ieri a padre Amedeo Cencini, delegato Pontificio per la Comunità monastica di Bose, con il Priore della medesima, Fr. Luciano Manicardi, papa Francesco "ha manifestato la sua sollecitudine nell'accompagnare il cammino di conversione e di ripresa della Comunità secondo gli orientamenti e le modalità definite con chiarezza nel Decreto singolare del 13 maggio 2020, i cui contenuti il Papa ribadisce e dei quali chiede l'esecuzione", riferisce un comunicato della Santa Sede. Il Pontefice ha pertanto confermato che il fondatore Enzo Bianchi deve lasciare la Comunità.

luciano manicardi 1

Papa Francesco con Bianchi

"Sua Santità ha voluto così esprimere al Priore e alla Comunità la sua vicinanza e il suo sostegno - prosegue la nota - in questa travagliata fase della sua vita, confermando il suo apprezzamento per la stessa e per la sua peculiarità di essere formata da fratelli e sorelle provenienti da Chiese cristiane diverse".

enzo bianchi

Papa Francesco, "che fin dall'inizio ha seguito con particolare attenzione la vicenda, ha inoltre inteso confermare l'operato del Delegato Pontificio in questi mesi, ringraziandolo per aver agito in piena sintonia con la Santa Sede, nell'unico intento di alleviare le sofferenze sia dei singoli che della Comunità".

"Il Santo Padre - conclude il comunicato - ha infine manifestato la sua sollecitudine nell'accompagnare il cammino di conversione e di ripresa della Comunità secondo gli orientamenti e le modalità definite con chiarezza nel Decreto singolare del 13 maggio 2020, i cui contenuti il Papa ribadisce e dei quali chiede l'esecuzione".

luciano manicardi ENZO BIANCHI E WOJTYLA ENZO BIANCHI ENZO BIANCHI monastero di bose 2 monastero di bose 1 monastero di bose