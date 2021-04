BOSSETTI E NUOVI SOSPETTI - LA MINISTRA DELLA GIUSTIZIA MARTA CARTABIA HA INVIATO GLI ISPETTORI A BERGAMO, PER CHIEDERE COME SIA STATO CONSERVATO IL DNA DI “IGNOTO 1” - QUEL MATERIALE GENETICO È L’UNICA VERA PROVA PER LA CONDANNA ALL’ERGASTOLO DI BOSSETTI. E INFATTI L’ISPEZIONE AVREBBE IRRITATO MOLTO LA PM LETIZIA RUGGERI…

Anticipazione da “Oggi”

Dopo l’istanza al Csm dei difensori di Massimo Bossetti, gli ispettori del ministero della Giustizia hanno recapitato a Bergamo un fascicolo in cui la ministra Marta Cartabia chiede in particolare come sia stato conservato il Dna di Ignoto 1, che da tempo il muratore condannato all’ergastolo per l’uccisione di Yara Gambirasio chiede sia riesaminato.

Lo rivela il settimanale OGGI, in edicola da domani. L’ispezione avrebbe irritato Letizia Ruggeri, la Pm che ha condotto le indagini sull’omicidio di Yara Gambirasio e ottenuto l’ergastolo per Massimo Bossetti.

Quando dal San Raffaele quel materiale genetico, unica vera prova per la condanna di Bossetti, è stato trasferito all’ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Bergamo, è stato salvaguardato?

A oggi, non si sa se negli uffici del Tribunale esista un congelatore.

Marzio Capra, consulente scientifico di Bossetti, è esplicito: «Il contenitore refrigerato deve stare a -23 gradi, o tutto si decompone per via della “l’idrolisi acida”». Ma se il Dna di Ignoto 1 non fosse più esaminabile? Se l’avessero lasciato decomporre? «Mi rifiuto di pensarlo: rischierebbero la galera», dice il difensore di Bossetti, Claudio Salvagni

