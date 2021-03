BOTTE, MINACCE E FINESTRE SFONDATE CON CARTELLI STRADALI: IL 2020 DA ROCKSTAR DEL PRINCIPE ERNST AUGUST DI HANNOVER, 67 ANNI, EX MARITO DI CAROLINA DI MONACO E LONTANO CUGINO DELLA REGINA ELISABETTA, CONDANNATO IN AUSTRIA A 10 MESI CON LA CONDIZIONALE PER AVER FERITO UN POLIZIOTTO E MINACCIATO UN ALTRO AGENTE CON UNA MAZZA DA BASEBALL – LA BATTAGLIA LEGALE CON IL FIGLIO PER IL CASTELLO DI FAMIGLIA SVENDUTO ALLO STATO TEDESCO E…

DAGONEWS

principe ernst di hannover

Il 67enne Principe Ernst di Hannover, ex marito di Carolina di Monaco, è stato condannato a 10 mesi in carcere con condizionale dalla polizia austriaca per aver ferito un agente di polizia e minacciato un altro poliziotto con una mazza da baseball.

Lo scorso luglio il principe Ernst August di Hannover, cugino distante della regina Elisabetta II, era sotto l’influenza di alcol e medicinali quando ha ferito un agente di polizia in seguito ad un intervento nella sua tenuta di caccia a Gruenau, in Austria.

La polizia era stata chiamata dallo stesso principe perché temeva, secondo le ricostruzioni, che un suo dipendente volesse ucciderlo. Una volta intervenuti nella tenuta, gli agenti di polizia sono stati accolti dal principe con insulti e minacce verso le loro famiglie, prima di aggredire e ferire uno degli agenti presenti. 5 giorni dopo, il principe è stato accusato di avere minacciato un altro agente con una mazza da baseball, minacciandolo di “colpirlo in testa e in faccia.”

principe ernst di hannover 1

Ma non finisce qui, nel settembre dello scorso anno il principe è stato arrestato per aver minacciato alcuni suoi dipendenti alle 3 di notte. Accusato di aver rotto una finestra con un cartello stradale in una casa di proprietà della fondazione familiare, il principe ha minacciato il personale dicendo che avrebbe mandato “una banda di delinquenti” a cacciarli dalla tenuta se non se ne fossero andati per conto loro.

In seguito agli eventi dell’estate del 2020, il principe rischiava tre anni in prigione, poi ridotti a 10 mesi con condizionale. In risposta alle accuse, Ernst August si è scusato per i suoi comportamenti ma si è dichiarato non colpevole dei reati a lui attribuiti; e i suoi avvocati hanno annunciato che il nobile ha iniziato un processo di cure dopo gli incidenti, avvenuti durante un “lungo periodo di isolamento ed in seguito ad un tradimento da parte del figlio”.

il castello di marienburg

Infatti, il principe Ernst August, a capo di una delle più grandi e antiche famiglie aristocratiche europee, è da diversi anni in un contenzioso legale con il figlio “ingrato” anch’egli chiamato Ernst August, Duca di Braunschweig e Lüneberg.

Il padre accusa il figlio di aver sperperato le proprietà della famiglia in Bassa Sassonia, in particolare il castello di Marienburg. Una nota attrazione turistica tedesca, il castello venne affidato al figlio del principe a metà degli anni 2000 e poi venduto al governo tedesco nel 2018 per una cifra simbolica.

principe ernst di hannover 3

Si pensa che la motivazione principale per la vendita sia stata principalmente economica, visto che il castello necessitava di ristrutturazioni il cui costo si aggirava intorno ai 23 milioni di euro. Il parlamento federale tedesco ha contribuito con circa 12 milioni di euro per la ristrutturazione, mentre circa 100 dipinti e altri cimeli da un valore complessivo di circa 7 milioni di euro sono stati donati al museo nazionale di Hannover.

Negli atti giudiziari della causa il principe di Hannover accusa il figlio di aver gravemente violato i suoi diritti e interessi, essendosi impossessato indebitamente di dipinti, sculture e altri cimeli di famiglia; oltre ad essere stato tagliato fuori dagli affari di famiglia ed essere obbligato a vivere in una tenuta nella foresta austriaca di proprietà famigliare.

ernst di hannover

In difesa alle accuse, il Duca di Braunschweig e Lüneberg dice che le accuse del padre sono senza fondamento ed era fiducioso che sarebbero state respinte di fronte a una giuria, sentendosi sereno riguardo qualsiasi eventuale disputa in tribunale.

