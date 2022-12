I BOTTI DI FINE ANNO DI CICCIO-KIM – LA COREA DEL NORD HA LANCIATO TRE MISSILI A CORTO RAGGIO VERSO IL MAR DEL GIAPPONE: I RAZZI HANNO VOLATO PER 350 CHILOMETRI E SONO CADUTI AL DI FUORI DELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DEL GIAPPONE – GLI AMERICANI FANNO GLI GNORRI: “NON C’È ALCUNA MINACCIA, MA IL PROGRAMMA MILITARE DI PYONGYANG HA UN IMPATTO DESTABILIZZANTE”

COREA NORD: SEUL, LANCIATO UN MISSILE BALISTICO

(ANSA-AFP) - La Corea del Nord ha sparato almeno un "missile balistico non specificato": lo ha dichiarato l'esercito di Seul. "La Corea del Nord ha sparato un missile balistico non identificato nel Mare Orientale", ha dichiarato lo Stato Maggiore della Corea del Sud, riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come Mare del Giappone.

Secondo la Guardia costiera giapponese i missili lanciati sono stati due, entrambi già caduti in mare. L'agenzia di stampa Kyodo cita da parte sua fonti governative secondo le quali l'area in cui è caduto il primo missile era al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone. Si è trattato del 37mo lancio nel 2022 da parte di Pyongyang, nel sesto giorno del plenum del Comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea (Wpk). Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha presentato un "rapporto storico" di tre giorni al riguardo, stabilendo obiettivi per il rafforzamento delle capacità di difesa nel 2023.

COREA NORD: SEUL, TRE I MISSILI LANCIATI DA PYONGYANG

(ANSA) - La Corea del Nord ha lanciato tre missili a corto raggio, rende noto l'esercito di Seul in merito all'ennesimo test balistico condotto oggi da Pyongyang. I tre proiettili sarebbero caduti nel Mar del Giappone, riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. I tre missili avrebbero volato per 350 chilometri a un'altitudine massima di 100 km, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Kyodo citando il ministero della Difesa giapponese. L'area in cui i proiettili sarebbero caduti è al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone, aggiunge la Kyodo specificando che non sono stati registrati danni ad aerei o navi. Il governo giapponese ha protestato con Pyongyang attraverso i canali diplomatici per il lancio dei missili.

COREA NORD: USA, DA PROGRAMMA MILITARE EFFETTO DESTABILIZZANTE

(ANSA) - I missili lanciati oggi dalla Corea del Nord non hanno posto alcuna minaccia agli Stati Uniti e ai suoi alleati nella regione. Lo afferma lo Us Army Indo-Pacific Command, mettendo comunque in evidenza "l'impatto destabilizzante" del programma militare di Pyongyang.

