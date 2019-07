UNA BOTTIGLIATA IN FRONTE - TRUMP HA SEMPRE DICHIARATO DI NON AVER MAI TOCCATO BEVANDE ALCOLICHE DOPO LA MORTE DEL FRATELLO FREDDY, MA DALLE FOLLI NOTTI NEWYORKESI DEGLI ANNI ’90 ARRIVA UNA VERSIONE DIVERSA - MODELLE, PROPRIETARI DI CLUB E BARISTI RACCONTANO CHE IL TYCOON BEVEVA SEMPRE IN COMPAGNIA DELL’AMICO JOHN CASABLANCAS CHE LO AIUTAVA A RIMORCHIARE LE RAGAZZE: “ SE ATTIRAVANO L’ATTENZIONE DI UN’EUROPEA DAL SENO GRANDE PRENDEVANO UNA BOTTIGLIA DI VINO O DI CHAMPAGNE E…” (VIDEO)

DAGONEWS

john casablancas e donald trump

Donald Trump ha sempre dichiarato di essere astemio, ma i proprietari dei club, le modelle e i baristi dei locali che erano solito frequentare a New York negli anni ’90 raccontano una storia diversa. È quanto viene scritto nel nuovo libro “The Method to the Madness” di Allen Salkin e Aaron Short, ex reporter del New York Post, che rivelano come il Presidente letteralmente si “spaccia per una persona che non tocca alcol per tenere a bada istituti di credito e i consumatori del marchio Trump”.

donald trump 3

Il tycoon ha sempre detto di non aver mai toccato alcol dopo che aver perso il fratello Fred Jr., un alcolizzato che morì a 43 anni. «Non ho mai bevuto un drink per quello che è successo a mio fratello. Non ho mai fumato una sigaretta. Non ho mai bevuto un bicchiere di alcol. E non berrò mai neanche una tazzina di caffè».

Nell'ottobre 2018, Trump ha aggiunto: «Non sono un bevitore e posso dire onestamente che non ho mai bevuto una birra nella mia vita. È uno dei miei pregi. Potete immaginare cosa succederebbe se bevessi? Sarei un casino. Sarei il peggiore del mondo».

donald trump 4

Più recentemente, Trump parlando con un gruppo di bambini ha detto: «Non assumete droghe, non bevete alcolici e non fumate. Godetevi la vita».

Tuttavia questa immagine che ha sempre dato di lui non combacia con quello che raccontano le persone che lo vedevano muoversi con agilità nei club newyorkesi negli anni ’90: secondo i loro racconti il Presidente era solito bere birra, liquori e champagne mentre si serviva dell'amico John Casablancas che gli faceva da spalla per sedurre giovani modelle.

il libro su trump

Durante gli anni '90, Trump frequentava i club di Soho, come Spy Bar, Wax e Chaos che attiravano modelle, artisti e squali di Wall Street. Lui era solito presentarsi con l’amico John Casablancas, fondatore di Elite Model Management, morto nel 2013 dopo una battaglia contro il cancro.

Michael Ault, guru dei locali notturni e proprietario dello Spy Bar and Chaos, ha detto di aver visto Trump bere più volte: «C’era sempre champagne sul tavolo, e di solito anche la vodka e un po' di scotch. Lui beveva tranquillamente»

donald trump 5

Un barista ricorda: «L'ho servito e lui beveva al bar. Era venuto con John Casablancas. Ordinava una birra leggera, di solito era una Miller Lite o una Bud Light. John ordinava bevande a base di vodka. Se riuscivano a catturare l'attenzione di una giovane e bella ragazza europea con un seno abbondante, prendevano una bella bottiglia di vino, a volte champagne, e si spostavano a un tavolo.

Beveva birra dalla bottiglia, al massimo tre in una serata.

Trump era molto imbarazzante ed era come se John fosse la sua spalla con le ragazze».

donald trump 2

La modella Caron Bernstein ha raccontato: «Ero nei club ogni sera in quel periodo. La serata era iniziata in un posto chiamato Pure Platinum sulla 21st Street, che in pratica era uno strip club. C’erano tutte queste ragazze che erano conosciute per i loro corpi, come Maureen Gallagher. Salivano e si spogliavano. C’era un delirio. C’era anche Trump». E c’è anche chi raccontata fosse tirchio nell’elargire mance: «Se Trump pagava la sua birra, la bevanda di John e la bottiglia di champagne, mi lasciava due dollari. Aveva una mazzetta di denaro e mi lasciava due dollari. Volevo ucciderlo». Eppure c’è anche chi nega che Trump sia un bevitore.

donald trump e il fratello fred

«Potevi vedere champagne e vodka sul suo tavolo, ma di sicuro Trump beveva solo Diet Coke – ha raccontato Paolo Zampolli, fondatore di ID Models, che ha presentato Trump a Melania - È quello che ha sempre bevuto da quando lo conosco».

donald trump e oprah donald trump e roy cohn

