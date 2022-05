27 mag 2022 15:06

BOTTURA FA FREDDURA: “ZELENSKY: ‘SE DISARMATE IL TEXAS E CI MANDATE LE ARMI, VINCIAMO ENTRO FINE MESE’ – ELON MUSK SI È DICHIARATO PREOCCUPATO PER IL CALO DELLE NASCITE IN ITALIA: "STO PER COMPRARE TWITTER: È NECESSARIO CHE LA MAMMA DEI CRETINI SIA SEMPRE INCINTA" - IL PRESIDENTE DELLA TRANSNISTRIA HA SCIOLTO IL GOVERNO. ANCORA IGNOTO IL TIPO DI ACIDO…”