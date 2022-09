24 set 2022 19:09

BOTTURA FA FREDDURA - IL RESPONSABILE CULTURALE DI FDI, QUELLO CHE AVEVA POLEMIZZATO CON PEPPA PIG, HA DEFINITO IERI "ILLEGALI" LE COPPIE OMOSESSUALI. PER COERENZA, A BREVE, IL PARTITO DOVREBBE CAMBIARE NOME IN "FRATELLI D'IRAN" - A STO PUNTO L'UNICA SPERANZA PER IL PD E' CHE D'ALEMA DICA DI VOTARE LA MELONI...