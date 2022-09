BOTTURA FA FREDDURA - TAJANI HA PROPOSTO L'EX INFERMIERA LICIA RONZULLI ALLA SANITÀ, IN QUANTO COMPETENTE. E NON È TUTTO: ALL'ISTRUZIONE POTREBBE FINIRE FABRIZIO BRACCONERI IN QUANTO EX RAGAZZO DELLA III C - CROSETTO HA ANNUNCIATO IERI CHE LIQUIDERÀ UNA SOCIETÀ DI CUI FACEVA PARTE. STA' A VEDERE CHE ERA DAVVERO DEL PD - RIPESCATO BOSSI: L'AVRANNO SCAMBIATO PER IL TROTA…

Luca Bottura per “la Stampa”

Bossi è stato rieletto: anche a 'sto giro lo aiutiamo a casa sua.

Ripescato Bossi: l'avranno scambiato per il Trota.

Pare che Letta, per essere sicuro che nessuno dal Pd lo disturbi più, si sia iscritto al registro delle opposizioni.

Giorgia Meloni ha intrattenuto Salvini a un'ora di proficuo e cordiale soliloquio.

Aborto, Meloni verso il modello tedesco: si potrà abortire, ma in Germania.

Meloni: "No a Salvini in un ministero di peso. Sarebbe un peso. E un peso a un ministero di peso rischia di essere un po' troppo peso persino per me".

Tajani ha proposto l'ex infermiera Licia Ronzulli alla Sanità, in quanto competente. E non è tutto: all'istruzione potrebbe finire Fabrizio Bracconeri in quanto ex ragazzo della III C.

Quanto è incasinato il Rosatellum? Così tanto da aver fatto eleggere gente che, causa sconfitta al referendum, da anni ha lasciato la politica.

Secessionisti al 97% in Donbass .Calenda: "Gli sconfitti pagano la mancata alleanza col Terzo Polo".

Lollobrigida insiste: "Costituzione vecchia di tre Ventenni e mezzo".

Al momento in cui scriviamo, mancano ancora 48 sezioni al computo finale delle elezioni in Sicilia. Ma non è tutto: risulta in testa la Monarchia.

Crosetto ha annunciato ieri che liquiderà una società di cui faceva parte. Sta' a vedere che era davvero del Pd.

De Magistris: "Non saremo mai quelli dei salotti". Strano: perché domenica alle 22 era già scaduto.

