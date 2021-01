BOULEVARD OF BROKEN DREAMS – CHE RIMANE DELL’HOLLYWOOD BOULEVARD CON LA PANDEMIA? POCO E NIENTE – LA MITICA STRADA DI LOS ANGELES È L’OMBRA DI SE STESSA, SEMBRA UN MUSEO ABBANDONATO – LUNGO LA WALK OF FAME NESSUNO VA PIÙ A CACCIA DI STELLE – IL DOLBY THEATRE NON RIAPRE DA MARZO, LO STESSO L’HARD ROCK CAFÈ. SONO RIMASTI SOLO CRIMINALI E BARBONI…

DAGONEWS

tutto chiuso sull hollywood boulevard

Che rimane dell’Hollywood Boulevard ai tempi della pandemia? Poco e niente. La mitica strada di Los Angeles è l’ombra di se stessa, lungo la walk of fame nessuno va più a caccia di stelle, sembra quasi un museo abbandonato, un ricordo decadente fermo nell’attesa che il mondo riparta.

Hollywood è immobile e il suo boulevard, che ospitava dieci milioni di persone ogni anno è stato stravolto dalla pandemia, dalle chiusure, dall’assenza di turisti. Tre quarti delle attività sono chiuse e la gente del posto che si chiede se l'area si riprenderà mai.

l hollywood boulevard prima del coronavirus 3

Le speranze di una ripresa si sono infrante nelle ultime settimane, poiché Los Angeles è diventata l'epicentro della crisi sanitaria, con tassi di infezione in aumento e ospedali al limite e Hollywood è stata la zona più colpita. In questi ultimi mesi un negozio dietro l’altro ha chiuso forse per sempre, l’Hollywood Reporter parla di oltre 75 per cento delle attività. il Dolby Theatre non riapre da marzo, lo stesso l’Hard Rock Cafe, il dinosauro in cima al Ripley's Odditorium ora indossa un'enorme maschera mentre guarda la strada deserta.

il dinosauro del ripley's odditorium

Mentre all’Hollywood Boulevard non rimane che ricordare la gente, la calca, la vitalità di un tempo, sono rimasti solo criminali e barboni…

