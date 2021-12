BRACCIA FORTI CERCANSI - L'ECONOMIA TEDESCA, LA PIU' GRANDE IN EUROPA, RISCHIA LA STAGNAZIONE: LA SUA FORZA LAVORO POTREBBE RAGGIUNGERE IL PICCO NEL 2023, E POI RIDURSI DI CINQUE MILIONI DI PERSONE ENTRO LA FINE DEL DECENNIO - SECONDO IL PREMIER OLAF SCHOLZ, LA CARENZA DI MANODOPERA E' UNO DEI PRINCIPALI OSTACOLI ALLA CRESCITA - PER COLMARE IL DIVARIO TRA DOMANDA E OFFERTA LA GERMANIA AVREBBE BISOGNO DI 400 MILA IMMIGRATI L'ANNO, MA...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

La Germania è da tempo all'avanguardia come fonte di innovazione tecnica e manifatturiera. Ora sta portando gran parte del mondo sviluppato verso un precipizio demografico che potrebbe mettere un freno alla più grande economia europea, aumentando la pressione sul suo sistema pensionistico e spingendo l'inflazione più in alto negli anni a venire.

Gli economisti prevedono che la forza lavoro tedesca potrebbe raggiungere il picco già nel 2023 e poi ridursi fino a cinque milioni di persone entro la fine del decennio. Mentre la pandemia ha esacerbato la tendenza, è l'imminente pensionamento dei baby boomer che sta alimentando la crisi del lavoro, affermano gli economisti.

Alla Jänicke GmbH & Co.KG, che costruisce piscine e sistemi di riscaldamento, ben cinque dei 17 dipendenti andranno in pensione nei prossimi anni. Per sostituirli, l'azienda, situata a circa 40 miglia a sud-ovest di Berlino, sta già cercando nuovi candidati poiché devono seguire una formazione di tre anni. Questa si sta rivelando una sfida.

«Oggi è davvero difficile trovare artigiani», ha affermato Anja Jänicke, responsabile delle risorse umane dell'azienda che trascorre le sue giornate contattando le scuole locali e mantenendo una pagina Instagram per attirare nuove reclute. «E guardando avanti, di certo non sembra che diventerà più facile».

La Germania è stata una delle prime in Europa a registrare un forte calo della natalità dopo la Seconda guerra mondiale, già negli anni '70. Ciò significa che il suo destino potrebbe essere anticipare quello di altre economie mature che sono ancora dietro la curva demografica.

Secondo il Bureau of Labor Statistics, la forza lavoro statunitense dovrebbe aumentare a circa 170 milioni entro il 2030 dai 161 milioni dell'anno scorso. Dopodiché, la maggior parte dei baby boomer raggiungerà l'età pensionabile, limitando la crescita della forza lavoro.

La crisi potrebbe capovolgere alcune delle premesse fondamentali della politica economica attuale dopo che i successivi governi dei paesi sviluppati si sono concentrati sulla creazione di posti di lavoro per allontanare la disoccupazione. In un mondo in cui scarseggia il lavoro, gli economisti affermano che i responsabili politici dovranno concentrarsi maggiormente sull'aumento della crescita e sulla lotta all'inflazione, uno scenario economico che ricorda più la stagflazione in stile anni '70.

«Il tenore di vita non potrà più aumentare come al solito, a meno che non vengano prese contromisure», ha affermato l'Istituto economico tedesco a novembre. «I politici e le imprese sono ora chiamati a evitare una stagnazione prolungata».

olaf scholz

Il nuovo governo di coalizione tedesco guidato dal cancelliere Olaf Scholz definisce la carenza di manodopera uno dei principali ostacoli alla crescita economica. L'amministrazione sta cercando di aumentare il tasso di partecipazione femminile nella forza lavoro, invogliare i lavoratori a rimanere più a lungo prima di andare in pensione e liberalizzare le regole sulla migrazione e sulla cittadinanza. Il governo offrirà corsi per aiutare i migranti nella loro integrazione e facilitare l'accesso rapido alla scuola per i loro figli.

Le aziende tedesche stanno già lottando per riempire le posizioni, con molte imprese che offrono vantaggi come pasti sovvenzionati o asili nido in loco, nonché incentivi finanziari per trattenere più a lungo i lavoratori più anziani. Secondo un sondaggio della banca di sviluppo statale KfW e del think tank economico Ifo, all'inizio del quarto trimestre, una carenza di lavoratori qualificati ha ostacolato l'attività commerciale del 43% nelle aziende tedesche, il tasso più alto dalla riunificazione della Germania del 1990.

Per attirare i lavoratori, la città di Hoyerswerda, nella Germania orientale, dove la popolazione sta già diminuendo, sta organizzando un tour in autobus chiamato "Late Shift" in cui i giovani e i loro genitori indossano elmetti gialli e visitano le aziende di ingegneria della regione.

«Dobbiamo fare qualcosa perché ci sono molte persone che andranno presto in pensione», ha detto il sindaco di Hoyerswerda Torsten Ruban-Zeh. «E i giovani che dovrebbero sostituirli semplicemente non ci sono».

Le tendenze culturali e sociali stanno aggravando il problema. La Germania ha già il minor numero di ore lavorate per persona all'anno nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Ciò è in parte dovuto al fatto che molti tedeschi vanno in pensione presto e ricevono generose offerte di pensione.

Il tasso di partecipazione delle donne alla forza lavoro, nel frattempo, al 57% nel 2019 rispetto al 67% degli uomini, è inferiore a quello degli Stati Uniti e di alcuni altri paesi europei, secondo i dati dell'OCSE.

Molte donne riducono l'orario di lavoro dopo il parto a causa della limitata disponibilità di servizi di custodia dei bambini e delle regole di ripartizione delle tasse, afferma Deutsche Bank, che consentono alle coppie con grandi differenze di reddito di essere tassate a un'aliquota inferiore come coppia rispetto a quanto sarebbe come individui. Gli economisti hanno a lungo affermato che la norma agiva da disincentivo per le donne a rientrare nella forza lavoro a tempo pieno perché sarebbero state tassate di più.

Le implicazioni del deficit demografico sono di vasta portata.

Secondo Deutsche Bank, potrebbe portare il potenziale tasso di crescita economica al di sotto dello 0,75% già entro il 2025, da un tasso quasi doppio prima della pandemia. Questo, a sua volta, smorzerebbe la resilienza ciclica - la capacità dell'economia di assorbire gli shock economici - e renderebbe difficile elaborare il debito, afferma la banca.

I problemi demografici minacciano anche di rendere insostenibile il caro schema pensionistico a ripartizione dei tedeschi. Lo stato lo sta già rimpinguando con le entrate fiscali, ma gli economisti dicono che presto saranno necessari contributi più alti e pagamenti più bassi. La Germania spende oltre 100 miliardi di euro, l'equivalente di circa un quarto del suo budget federale per il programma, un livello che potrebbe raggiungere la metà del budget entro il 2040, secondo Jörg Krämer, capo economista di Commerzbank.

«Già non spendiamo abbastanza per gli investimenti, quindi questa sarebbe una catastrofe», ha detto Krämer.

Gli economisti avvertono anche che l'inflazione, un argomento storicamente delicato in Germania, potrebbe aumentare poiché una ridotta offerta di lavoro porta a un aumento dei salari, aggiungendo un altro grosso collo di bottiglia in un'economia in cui la produzione soffre attualmente di carenza di trucioli, acciaio, materiali da costruzione e da aumento dei prezzi dell'energia.

«Ci sono buone ragioni per presumere che le tendenze deflazionistiche che abbiamo visto negli ultimi 30 anni perché più persone sono entrate nel mercato del lavoro si potrebbero invertire», ha affermato Fritzi Köhler-Geib, capo economista di KfW. «Con i baby boomer che si ritireranno in massa presto in Germania, questo sarà un problema qui».

Per colmare il crescente divario demografico, la Germania ha bisogno di più di 400.000 immigrati netti all'anno, secondo le stime dell'Agenzia federale per l'occupazione del paese. Tuttavia, gli economisti si aspettano la metà di quel livello a causa della limitata disponibilità sociale e politica ad accettare un'elevata immigrazione all'indomani della crisi dei rifugiati del 2015. Anche la lingua, le qualifiche professionali e la burocrazia sono ostacoli.

Solo il 16% delle aziende intervistate si affida all'assunzione di lavoratori qualificati dall'estero, secondo uno studio condotto il mese scorso su 7.500 dirigenti del think tank Bertelsmann Stiftung.

Il saldatore Joachim Schneider, che afferma che il mercato del lavoro in Germania non è stato così stretto nei suoi quasi 30 anni di attività, è aperto all'assunzione di lavoratori stranieri, sebbene preveda alcune sfide nell'integrarli.

«La lingua può essere un problema e la formazione e l'istruzione all'estero sono diverse», ha affermato Schneider, il proprietario della Otto-Schneider Werkzeuginstandsetzung GmbH di Dresda. «E ci sono anche pregiudizi, gli stranieri a volte sono visti in modo diverso qui».

Nessun settore economico viene risparmiato dall'incombente carenza, con molti dipendenti pubblici che andranno in pensione nel prossimo decennio e specialisti IT già scarsi.

A Hoyerswerda, il signor Ruban-Zeh, dice di sperare che i medici russi e kazaki e gli operatori sanitari dell'Afghanistan e della Siria possano aiutare a colmare il deficit nel settore sanitario. L'agenzia federale per l'impiego ha anche firmato ad agosto un accordo con l'Indonesia per assumere personale infermieristico locale che riceverà una formazione linguistica e lavorativa in Indonesia per diversi mesi prima di trasferirsi in Germania.

L'Associazione tedesca dell'industria delle fonderie afferma che circa un terzo dei suoi lavoratori qualificati con esperienza sta per andare in pensione nei prossimi anni, ma attualmente ci sono meno candidati che posti di lavoro. L'associazione sta conducendo campagne su TikTok e Snapchat e utilizza visori per realtà virtuale per promuovere l'industria tra i giovani.

A Jänicke, un dipendente ha realizzato un video selfie mentre camminava in un cantiere e parlava del lavoro.

«Hai pensato a una formazione da artigiano? Ma hai pensato, ah, tutto è solo sporcizia, trasporto e spazzatura? Bene, questo è completamente obsoleto. Ora lavoriamo con strumenti moderni e tecnologia laser» dice il video e che l'azienda ha pubblicato sulle sue pagine di social media. «È divertente fare soldi in questo modo».