9 set 2021 20:19

IL BRACCIO VIOLENTO DELLA LEGGE - SI SONO CHIUSE OGGI LE INDAGINI PRELIMINARI PER I 120 INDAGATI PER LE VIOLENZE NEL CARCERE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, ACCUSATI DI TORTURA, LESIONI, ABUSO D'AUTORITÀ, FALSO IN ATTO PUBBLICO, E COOPERAZIONE NELL'OMICIDIO COLPOSO DEL DETENUTO ALGERINO HAKIMI LAMINE - TRA GLI INDAGATI CI SONO L’ALLORA COMANDANTE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DEL CARCERE GAETANO MANGANELLI, L'EX PROVVEDITORE REGIONALE DEL DAP ANTONIO FULLONE E GLI AGENTI DEL REPARTO DI ISOLAMENTO - VIDEO